«Милан» предлагает «Торино» за Белотти 75 миллионов и Ньянга

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, за 23-летнего итальянца миланский клуб готов заплатить 75 миллионов евро и включить в сделку М'Байе Ньянга.

Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход. Позднее в руководстве заявили, что хотят получить за игрока не менее 100 миллионов.

В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 35 матчей, забив 26 голов и отдав пять результативных передач.