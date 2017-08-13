«Милан» предлагает «Торино» за Белотти 75 миллионов и Ньянга

Это Торино мнется как девственница. Ежу понятно, что даже с Белотти им ничего не светит в СериаАле и все это прекрасно знают. Максимум побороться за место в ЛЕ, но в реальности шиш. Пусть берут эти 75 млн евро+Ньянга и на вырученные деньги смогут купить 2-3 игрока ЛЕ-шного уровня.
Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, за 23-летнего итальянца миланский клуб готов заплатить 75 миллионов евро и включить в сделку М'Байе Ньянга.
Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход. Позднее в руководстве заявили, что хотят получить за игрока не менее 100 миллионов.
В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 35 матчей, забив 26 голов и отдав пять результативных передач.