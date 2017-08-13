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    «Милан» предлагает «Торино» за Белотти 75 миллионов и Ньянга

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, за 23-летнего итальянца миланский клуб готов заплатить 75 миллионов евро и включить в сделку М'Байе Ньянга.

    Ранее сообщалось, что футболист дал согласие на переход. Позднее в руководстве заявили, что хотят получить за игрока не менее 100 миллионов.

    В прошлом сезоне Белотти провел за «Торино» в Серии А 35 матчей, забив 26 голов и отдав пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    13.08.2017 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 14 августа 2017, 15:30

      Это Торино мнется как девственница. Ежу понятно, что даже с Белотти им ничего не светит в СериаАле и все это прекрасно знают. Максимум побороться за место в ЛЕ, но в реальности шиш. Пусть берут эти 75 млн евро+Ньянга и на вырученные деньги смогут купить 2-3 игрока ЛЕ-шного уровня.

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