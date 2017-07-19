Белотти дал согласие на переход в «Милан», красно-черные могут включить в сделку Ньянга и Палетту

Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро . Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.

В прошедшем сезоне итальянец забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач в 38 играх матчах турниров. 26 мячей в Серии А позволили ему стать третьим бомбардиром сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Ранее «Торино» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18. Белотти отсутствует на фотографиях.