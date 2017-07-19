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    Белотти дал согласие на переход в «Милан», красно-черные могут включить в сделку Ньянга и Палетту

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти согласился перейти в «Милан». Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцо.

    Согласно источнику, «россонери» могут включить в сделку нападающего М'Байе Ньянга и защитника Габриэля Палетту. В таком случае выплата за Белотти составит 80 миллионов евро . Если клубы договорятся только о трансфере итальянца, «Милан» заплатит 100 миллионов. В июне появилась информация о том, что за такую же сумму 23-летнего игрока могут подписать «Зенит» и «ПСЖ». Французский клуб позже отказался от идеи покупки.

    В прошедшем сезоне итальянец забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач в 38 играх матчах турниров. 26 мячей в Серии А позволили ему стать третьим бомбардиром сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

    Ранее «Торино» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18. Белотти отсутствует на фотографиях.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.07.2017 01:48
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 19 июля 2017, 11:29

      Не уж то вернется былой милан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 19 июля 2017, 11:00

      Хоть бы получилось. Очень жду возвращения Милана!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Ser_Aleks 19 июля 2017, 10:48

      Не ужели милан возращается

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 19 июля 2017, 07:36

      надеюсь все у него получится

      2
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