Белотти не принял участия в съемках новой формы «Торино»

«Торино» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18. Комплект выполнен в традиционном для клуба гранатовом цвете.

В фотосессии приняли участие голкипер Сальваторе Сиригу, защитник Эмилиано Моретти, полузащитники Яго Фальке и Даниэле Базелли. Нападающий Андреа Белотти отсутствует на фотографиях. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Милана».

В минувшем сезоне итальянец принял участие в 38 играх всех турниров, в которых забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач. С 26 голами в Серии А он стал третьим бомбардиром сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.