Белотти не принял участия в съемках новой формы «Торино»

Потому что он хочет уйти
«Торино» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18. Комплект выполнен в традиционном для клуба гранатовом цвете.
В фотосессии приняли участие голкипер Сальваторе Сиригу, защитник Эмилиано Моретти, полузащитники Яго Фальке и Даниэле Базелли. Нападающий Андреа Белотти отсутствует на фотографиях. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Милана».
В минувшем сезоне итальянец принял участие в 38 играх всех турниров, в которых забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач. С 26 голами в Серии А он стал третьим бомбардиром сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.
La performance è imbattibile, i dettagli sempre più evoluti. E’ la nuova#KombatCalcio del @torinoFC #SFT @KappaItalia pic.twitter.com/VLm8xx9fJr— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 16 июля 2017 г.