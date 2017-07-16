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    Белотти не принял участия в съемках новой формы «Торино»

    «Торино» презентовал домашнюю форму на сезон-2017/18. Комплект выполнен в традиционном для клуба гранатовом цвете.

    В фотосессии приняли участие голкипер Сальваторе Сиригу, защитник Эмилиано Моретти, полузащитники Яго Фальке и Даниэле Базелли. Нападающий Андреа Белотти отсутствует на фотографиях. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Милана».

    В минувшем сезоне итальянец принял участие в 38 играх всех турниров, в которых забил 28 мячей и отдал восемь голевых передач. С 26 голами в Серии А он стал третьим бомбардиром сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

    Источник: ФК «Торино»

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    16.07.2017 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Arsenal_Official 16 июля 2017, 19:34

      Потому что он хочет уйти

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 16 июля 2017, 18:49

      забавно, теперь уход футболистов узнаем благодаря отсутствием на фото

      0
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