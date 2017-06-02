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    «Зенит» намерен купить Белотти, который оценивается в 100 миллионов

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, в 23-летнем итальянце нуждается новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Милан». Клуб из Турина намерен выручить от продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Белотти записал на свой счет 26 голов в 35 матчах.

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    Источник: Corrieredellosport

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    02.06.2017 17:09
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 июня 2017, 15:13

      Ну давай теперь всех итальяшек тянуть

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 3 июня 2017, 02:42

      Бля опять цены на газ вырастут((((( коммуналка скоро больше зарплаты будет.....

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 июня 2017, 22:02

      А кто же ему ассистировать будет? Еще бы Вератти, Погба и Гризмана купили

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 2 июня 2017, 21:55

      началось. сейчас начнут покупать дорогих игроков. а будет ли результат от этих растрат?! этим игрокам, миллионерам, здесь нужны только деньги. не более

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 июня 2017, 21:44

      И Роналду может попасть в список условного Тосно, но это не значит что предпосылки к трансферу хоть чем-то больше 0,001%

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 июня 2017, 21:40

      Это вам не какой то копеечный промес )))

      1
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      Рейтинг: +18

      melrond777 2 июня 2017, 21:40

      Очень много для него. Игрок хороший, забивной, но явно не 100 млн. Максимум 25

      0
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      Рейтинг: +20

      anmimart 2 июня 2017, 21:15

      зачем зениту покупать футболистов. когда лучше миллер выйдет на поле с дипломатом денег и зенит уже чемпион

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 июня 2017, 20:16

      Зря не 200.

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 2 июня 2017, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Учать бомжей сосать и сливать баксорулоны в унитаз.

      -5
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