«Зенит» намерен купить Белотти, который оценивается в 100 миллионов

Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, в 23-летнем итальянце нуждается новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Милан». Клуб из Турина намерен выручить от продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Белотти записал на свой счет 26 голов в 35 матчах.

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