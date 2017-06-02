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  • «Зенит» намерен купить Белотти, который оценивается в 100 миллионов

«Зенит» намерен купить Белотти, который оценивается в 100 миллионов

2 июня 2017, 17:09
58

Нападающий «Торино» Андреа Белотти попал в сферу интересов «Зенита». По информации источника, в 23-летнем итальянце нуждается новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Милан». Клуб из Турина намерен выручить от продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Белотти записал на свой счет 26 голов в 35 матчах.

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Источник: Corrieredellosport
Россия. Премьер-лига Зенит Торино Белотти Андреа Манчини Роберто
Комментарии (58)
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Чеба
1496412938
Опять газ подорожает....
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STAFOR13
1496412975
за такие бабки его и Китай брать не будет, максимум 50-60 и то в наш чемпионат
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Andrering87
1496413124
ага прям он так и пошел в Зенит...смешно....
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diadushka
1496414982
Очередная зенитовская движуха пошла! Делают предложение известному игроку, тот конечно же отклоняет его, и потом в спину ему плюют, мол да нах... он нам нужен))) В прошлом сезоне с Роббеном так было! В этом уже с Туре так произошло! Сейчас с Белотти будет)
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мистер-твистер
1496415581
я вот думаю,нах ему наш РФПЛ?!Ему лучше в АПЛ или Примеру.тем более такие гранды как Барса или МЮ с Чесли.чего он добьется в своей карьере с бомжами?к бомжам он приедет на закате карьеры)))так что ещё успеет заработать))
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neofizer
1496417443
пфф..пустые метания за народное бабло..
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kykyi
1496419445
Кишка тонка у Зенита отвалить 100 лямов за игрока. Еще раз напомню, что по капитализации, 1 Газпром со всеми трубами, заводами и газом( а не Зенит), всего лишь 20 МЮ. Зенит вообще на трансферном футбольном рынке мелкая сошка. Вышедший в тираж Иванович- вот уровень Зенита. Одни понты и пи-шь, как всегда.
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yuran63
1496422650
Учать бомжей сосать и сливать баксорулоны в унитаз.
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anmimart
1496427310
зачем зениту покупать футболистов. когда лучше миллер выйдет на поле с дипломатом денег и зенит уже чемпион
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alp
1496428834
Это вам не какой то копеечный промес )))
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