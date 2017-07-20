Президент «Торино»: «Продам Белотти только за 100 миллионов»

Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал возможный уход Андреа Белотти. Ранее сообщалось о том, что нападающий дал согласие на трансфер в «Милан».

«Надеюсь, Белотти останется еще на год. Но если кто-то предложит 100 миллионов евро, и игрок сам решит уйти, я готов подумать. При этом я не хочу его продавать. Клуб не чувствует необходимости отпускать его. Мы еще не общались, и я не вижу в этом нужды», – сказал Каиро.

В минувшем сезоне 23-летний Белотти забил 28 голов и отдал восемь результативных передач в 38 играх матчах турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.