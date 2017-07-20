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    Президент «Торино»: «Продам Белотти только за 100 миллионов»

    Президент «Торино» Урбано Каиро прокомментировал возможный уход Андреа Белотти. Ранее сообщалось о том, что нападающий дал согласие на трансфер в «Милан».

    «Надеюсь, Белотти останется еще на год. Но если кто-то предложит 100 миллионов евро, и игрок сам решит уйти, я готов подумать. При этом я не хочу его продавать. Клуб не чувствует необходимости отпускать его. Мы еще не общались, и я не вижу в этом нужды», – сказал Каиро.

    В минувшем сезоне 23-летний Белотти забил 28 голов и отдал восемь результативных передач в 38 играх матчах турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    20.07.2017 21:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 20 июля 2017, 22:18

      А хо-хо ни хо-хо? Полтос - и пусть идет в Милан. Сотку видишь ли... ишь чего захотел!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июля 2017, 21:13

      Мечтать не вредно)))

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