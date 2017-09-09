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    «Милан» хотел включить Ньянга в сделку по Белотти

    Директор «Торино» Джанлука Петраки подтвердил, что «Милан» пытался включить нападающего M'Байе Ньянга в сделку по форварду Андреа Белотти.

    Напомним, 22-летний француз перешел в туринский клуб в последний день трансферного окна на правах аренды.

    «Это была небольшая мыльная опера. Ньянг всегда хотел присоединиться к нам, отчасти из-за связи с главным тренером Синишей Михайловичем. По этой причине даже отклонил предложение «Сампдории».

    Наш президент Урбано Кайро дал мне все возможности договориться с «россонери», но они попытались использовать Ньянга в качестве части сделки по Белотти. Однако их предложение было неприемлемым.

    Я настаивал на том, чтобы разделить эти два трансфера. Мы пытаемся построить более сильный «Торино», и, если бы мы приняли предложение «Милана», продажа Белотти за 50-60 миллионов евро стала бы невозможной. Мы хотим, чтобы за Андреа заплатили столько, сколько он стоит», – сказал Петраки.

    Ранее СМИ сообщали, что Ньянг отказался от предложения «Спартака», так как не захотел переезжать в Россию.

    Источник: Football Italia

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    09.09.2017 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 сентября 2017, 14:17

      Милан уже не знает как избавиться от этого бездаря.

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