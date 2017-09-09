«Милан» хотел включить Ньянга в сделку по Белотти

Директор «Торино» Джанлука Петраки подтвердил, что «Милан» пытался включить нападающего M'Байе Ньянга в сделку по форварду Андреа Белотти.

Напомним, 22-летний француз перешел в туринский клуб в последний день трансферного окна на правах аренды.

«Это была небольшая мыльная опера. Ньянг всегда хотел присоединиться к нам, отчасти из-за связи с главным тренером Синишей Михайловичем. По этой причине даже отклонил предложение «Сампдории».

Наш президент Урбано Кайро дал мне все возможности договориться с «россонери», но они попытались использовать Ньянга в качестве части сделки по Белотти. Однако их предложение было неприемлемым.

Я настаивал на том, чтобы разделить эти два трансфера. Мы пытаемся построить более сильный «Торино», и, если бы мы приняли предложение «Милана», продажа Белотти за 50-60 миллионов евро стала бы невозможной. Мы хотим, чтобы за Андреа заплатили столько, сколько он стоит», – сказал Петраки.

Ранее СМИ сообщали, что Ньянг отказался от предложения «Спартака», так как не захотел переезжать в Россию.