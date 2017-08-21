«Спартак» повысил предложение по Ньянгу

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может перейти в «Спартак», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сумма трансфера поднялась до 18 миллионов евро. В сделке также будут предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро.

Сам футболист не особо хотел переезжать в Россию, но красно-белые готовы повысить предложенную французскому форварду зарплату, чтобы изменить его решение. Ранее сообщалось, что Ньянг в последний момент отказался от прохождения медосмотра, после которого он должен был подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.