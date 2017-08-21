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«Спартак» повысил предложение по Ньянгу

21 августа 2017, 08:06
21

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может перейти в «Спартак», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сумма трансфера поднялась до 18 миллионов евро. В сделке также будут предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро.

Сам футболист не особо хотел переезжать в Россию, но красно-белые готовы повысить предложенную французскому форварду зарплату, чтобы изменить его решение. Ранее сообщалось, что Ньянг в последний момент отказался от прохождения медосмотра, после которого он должен был подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Спартак Милан Ньянг М'Байе
Комментарии (21)
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spar57
1503295994
Всё-таки незабиваку-рейсера за 20 млн. хотят приобрести, что в нём такого. Или уже никто в Спартак не соглашается переходить? Довольно жалкая ситуация.
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prezent2017
1503296143
Ньянг на спасет! Хрю-хрю-хрю...
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XaXatyn
1503300222
Настырные ребята , так и хотят деньги в пустую спустить ! Или это просто принцип обещали 20 лямов на трансфер , а на кого все ровно !
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mahan
1503302667
В Спартаке просто надо уволить менеджеров которые отвечают за трансферы, слишком много сорвалось, это говорит о том, что эти люди не справляются со своими обязанностями. А то взялись во всем винить Карреру. Дайте ему поработать. И просто выполняйте его требования по подбору игроков ( насколько это возможно финансово)
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Igor Belousov
1503303887
не хочет ехать в россию зачем его брать
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Zenitovec1990
1503304487
не пойдет он к середнякам РФПЛ
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OfaZavr
1503304802
Не хочет - не надо.
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Asbjorn
1503305194
Сомнительная покупка,неужели нельзя найти хорошего форварда за такие же деньги?
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чифа
1503309853
бред какой то .на хер он нужен
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SPARTAK M222222222
1503312037
А где инфа по защитникам , одного Ньянга будет мало!!!!
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