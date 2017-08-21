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    «Спартак» повысил предложение по Ньянгу

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг все еще может перейти в «Спартак», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Сумма трансфера поднялась до 18 миллионов евро. В сделке также будут предусмотрены бонусы в размере 2 миллионов евро.

    Сам футболист не особо хотел переезжать в Россию, но красно-белые готовы повысить предложенную французскому форварду зарплату, чтобы изменить его решение. Ранее сообщалось, что Ньянг в последний момент отказался от прохождения медосмотра, после которого он должен был подписать контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера при этом составила бы 2,7 – 2,8 миллиона евро в год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 08:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 21 августа 2017, 16:16

      А зачем в ФНЛ на следующий сезон такие игроки??

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 15:26

      Очень напоминает историю Маноласа и "Зенита " ! ))

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 21 августа 2017, 14:21

      Лучше бы Дзюбу у Зенита купили!

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 > Maxim Nik 21 августа 2017, 15:09

      дерево не нужно!

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik > IVAN1975 21 августа 2017, 17:49

      Дзюба, тоже человек!

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 21 августа 2017, 13:40

      А где инфа по защитникам , одного Ньянга будет мало!!!!

      1
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      Рейтинг: +77

      чифа 21 августа 2017, 13:04

      бред какой то .на хер он нужен

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2017, 11:46

      Сомнительная покупка,неужели нельзя найти хорошего форварда за такие же деньги?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2017, 11:40

      Не хочет - не надо.

      3
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      Рейтинг: +133

      Rtu 21 августа 2017, 11:35

      Бля ну менеджмент.... да возьмите вы сработайте в направлении Голландского рынка! Сразу много + Ребята с Нидердандов знакомы с Квинси,а он с ними! И они видя его поогоесс в Спартаке,и ему веселее будет... бля ньянг дно к сожалению...

      1
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 21 августа 2017, 11:34

      не пойдет он к середнякам РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 21 августа 2017, 11:24

      не хочет ехать в россию зачем его брать

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