Нападающий «Торино» Ньянг может перейти в «Зенит». Зимой игроком интересовался «Спартак»

Нападающий М’Байе Ньянг может перейти в «Зенит» из «Торино». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Torino.it. Итальянский клуб готов расстаться с игроком и предложил его «Зениту».

Ранее «Торино» вел переговоры с «Сампдорией», но клубы не смогли договориться о трансфере. Сообщается, что «Торино» намерен выручить с продажи не менее 15 миллионов евро.

Зимой «Спартак» пытался подписать Ньянга.

В прошлом сезоне Серии А Ньянг сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.