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    Нападающий «Торино» Ньянг может перейти в «Зенит». Зимой игроком интересовался «Спартак»

    Нападающий М’Байе Ньянг может перейти в «Зенит» из «Торино». Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Torino.it. Итальянский клуб готов расстаться с игроком и предложил его «Зениту».

    Ранее «Торино» вел переговоры с «Сампдорией», но клубы не смогли договориться о трансфере. Сообщается, что «Торино» намерен выручить с продажи не менее 15 миллионов евро.

    Зимой «Спартак» пытался подписать Ньянга.

    В прошлом сезоне Серии А Ньянг сыграл в 26 матчах, в которых забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Calciomercato

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    20.08.2018 22:06
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 21 августа 2018, 12:16

      Такие нам не нужны и он сам не захочет переезжать сюда, потому что фанаты его сожрут

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:07

      вот это точно бред и выдумка. ведь известно как темнокожим относятся фанаты Зенита. да и он ничего особенного не демонстрирует.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 августа 2018, 08:57

      Большая утка

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 08:35

      Негр? Это для свиней!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 21 августа 2018, 08:26

      Я конечно не расист, но черт возьми, он же черный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2018, 08:18

      Негра в Зене? Что-то невероятное!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +549

      Жентус 21 августа 2018, 06:16

      Нам не нужны нападающие, у нас Дзюба и Кокорин

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Жентус 21 августа 2018, 08:21

      А селекционерам нужны бабки, чего не понятно? Они уже совесть не раз за бабки продавали, накупив всякого хлама.

      1
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 21 августа 2018, 06:12

      Это что возьмут Лена,а дзюбу в аренду?Стремно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Klodus 21 августа 2018, 04:37

      Домработница баба Маня может усилить состав зенита. Наш подъезд готов расстаться со специалистом и предложил её "зениту" вместо выбывшего Кристиана Нобоа.

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 20 августа 2018, 23:58

      Кто-нибудь помнит в зените темнокожего игрока? Их там не было и не будет)

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > 19831170 21 августа 2018, 00:03

      Халк..

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      Рейтинг: +17859

      ilichkadr > кошмарик 21 августа 2018, 09:26

      Если Бразилия расположена в Африке, то тогда да. Халк краснокожий, никакого отношения к негроидной расе не имеет. Негры в Южной Америке конечно есть, но они не местные, а привозные. Наглядный пример Франция.

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