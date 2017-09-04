Ньянг – болельщикам «Милана»: «Извините, что все закончилось вот так»

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг, перешедший в «Торино» на правах аренды с правом выкупа, попрощался с болельщиками «россонери».

«Я был ребенком, когда впервые приехал в «Милан» пять лет назад. Выступать за такой клуб всегда было и будет чем-то особенным. Но теперь настало время покинуть этот чудесный мир – «Милан». И на это есть много причин. Я многое бы вам сказал, но сегодня просто хочу поблагодарить за все, что вы мне дали.

Мне жаль, что так закончилось, но часто футбол может сделать вас героем, а спустя лишь несколько мгновений доставить проблемы.

«Милан» и его поклонники навсегда останутся в моем сердце, несмотря ни на что. Я благодарю тех, кто помогал мне расти. В Турине начинается новое приключение. У меня есть бесконечное желание носить футболку «Торино», играть и забивать голы», – написал Ньянг.

Напомним, что на француза также претендовал «Спартак», однако форвард отказался от переезда в Россию.