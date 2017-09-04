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    Ньянг – болельщикам «Милана»: «Извините, что все закончилось вот так»

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг, перешедший в «Торино» на правах аренды с правом выкупа, попрощался с болельщиками «россонери».

    «Я был ребенком, когда впервые приехал в «Милан» пять лет назад. Выступать за такой клуб всегда было и будет чем-то особенным. Но теперь настало время покинуть этот чудесный мир – «Милан». И на это есть много причин. Я многое бы вам сказал, но сегодня просто хочу поблагодарить за все, что вы мне дали.

    Мне жаль, что так закончилось, но часто футбол может сделать вас героем, а спустя лишь несколько мгновений доставить проблемы.

    «Милан» и его поклонники навсегда останутся в моем сердце, несмотря ни на что. Я благодарю тех, кто помогал мне расти. В Турине начинается новое приключение. У меня есть бесконечное желание носить футболку «Торино», играть и забивать голы», – написал Ньянг.

    Напомним, что на француза также претендовал «Спартак», однако форвард отказался от переезда в Россию.

    Источник: Football Italia

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    04.09.2017 18:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +95

      rasim05 4 сентября 2017, 21:56

      Удачи, много надежд было на тебя, у болельщиков Милана. Может и выйдешь на новый уровень в Торино.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2017, 19:02

      Не удивлюсь, если мы больше про него не услышим после перехода в Торино. Странное решение конечно, променять ЛЧ и хорошую зарплату на клуб, который даже в своём родном городе обречён вечно не быть первым.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2017, 19:30

      Если бы приехал в Москву точно пропал бы, а так пока шанс есть поиграть на высоком уровне

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      Рейтинг: +238

      spar57 > Обер-КанцлерЪ 4 сентября 2017, 21:14

      В Торино, тоже не дураки работают. Взяли в аренду, а не выкупили сразу. Рад, что не пришёл в Спартак.

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