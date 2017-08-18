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    Ньянг отказался переходить в «Спартак»

    Как сообщают итальянские СМИ, нападающий итальянского «Милана» М'Байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак». Футболист уже поставил в известность красно-белых, что не прибудет на медосмотр, намеченный на 18 августа.

    Ранее «Бомбардир» писал, что стороны уже уладили трансфер игрока в стан спартаковцев за 18 миллионов евро.

    Как полагают в Италии, форвард продолжит карьеру в «Торино».

    Источник: Football Italia

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    18.08.2017 01:15
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 18 августа 2017, 12:11

      Ничего неожиданного! Обычный пиздёшь со стороны руководства Спартака! ЛЧ Спартаку точно не нужна-опозорится!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +158

      Эхнатон 18 августа 2017, 11:57

      Та-дамс! Как неожиданно)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 11:45

      Мля, даже негры к-б тряпки шарахаются.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 августа 2017, 11:04

      Ничего страшного. Ведь есть ещё Прудников, Дядюн и Портнягин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 августа 2017, 10:10

      Ну вот и хорошо! Он нам точно не нужен!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 18 августа 2017, 10:04

      Возьмите меня селекционером, толку и то больше будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 августа 2017, 10:03

      Это просто абсурд уже. Не пишите больше про трансферы Спартака! Все одним заканчивается и похоже не будет их.

      7
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 18 августа 2017, 10:03

      Ну если не могу никого подписать, то надо пытаться наигрывать своих воспитанников. Пусть даже с учётом на следующий чемпионат.
      А вообще гнать надо таких селекционеров и чем быстрей, тем лучше.

      4
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      Рейтинг: +498

      Поль 18 августа 2017, 10:01

      Ураааа! Адриана им ещё отдайте

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 09:31

      Это только лучше для Спартака , что он отказался , думаю можно за меньшие деньги купить кого-то получше

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