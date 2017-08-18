Ньянг отказался переходить в «Спартак»

Как сообщают итальянские СМИ, нападающий итальянского «Милана» М'Байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак». Футболист уже поставил в известность красно-белых, что не прибудет на медосмотр, намеченный на 18 августа.

Ранее «Бомбардир» писал, что стороны уже уладили трансфер игрока в стан спартаковцев за 18 миллионов евро.

Как полагают в Италии, форвард продолжит карьеру в «Торино».