«Спартак» надеется получить ответ от Ньянга до полуночи

«Спартак», ведущий переговоры с «Миланом» по трансферу нападающего М'Байе Ньянга, надеется получить окончательный ответ от игрока не позднее полуночи. Ранее француз отказался от медосмотра в московском клубе, несмотря на то, что клубы уже имели предварительную договоренность.

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, сегодня вечером в Милане должна состояться встреча с участием 22-летнего игрока.

По информации источников, красно-белые готовы заплатить за переход форварда 20 миллионов евро, а самому ему предлагают зарплату в размере 3 миллионов. В свою очередь, «россонери» заинтересованы в продаже Ньянга в «Спартак», который предлагает наибольшие деньги за него. Руководство миланцев прилагает усилия, чтобы уговорить француза принять предложение действующего чемпиона России.