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    «Спартак» надеется получить ответ от Ньянга до полуночи

    «Спартак», ведущий переговоры с «Миланом» по трансферу нападающего М'Байе Ньянга, надеется получить окончательный ответ от игрока не позднее полуночи. Ранее француз отказался от медосмотра в московском клубе, несмотря на то, что клубы уже имели предварительную договоренность.

    Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, сегодня вечером в Милане должна состояться встреча с участием 22-летнего игрока.

    По информации источников, красно-белые готовы заплатить за переход форварда 20 миллионов евро, а самому ему предлагают зарплату в размере 3 миллионов. В свою очередь, «россонери» заинтересованы в продаже Ньянга в «Спартак», который предлагает наибольшие деньги за него. Руководство миланцев прилагает усилия, чтобы уговорить француза принять предложение действующего чемпиона России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 22:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 августа 2017, 12:09

      Смысл уговаривать? Если игрок не хочет, придет и будет играть за деньги или номер отбывать...

      Лучше бы в пару к Боккетти кого купили)

      0
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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 22 августа 2017, 09:23

      бардак какой-то...в селекцию проник агент-провокатор с целью развалить Спартак изнутри...больше мыслей никаких не приходит...с маниакальным упорством ступаем на грабли,не видя очевидных вещей:понятно всем - нужны защитники...всем,кроме Федуна....

      1
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      Рейтинг: +76

      Veld_Ok 22 августа 2017, 08:36

      Уж полночь близится,а Германа все нет.

      3
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      Рейтинг: +508

      triton004 22 августа 2017, 07:24

      Да бусы ему предложите,согласиться

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 августа 2017, 05:16

      такие деньги... думают что он один их спасет? странная упертость

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 августа 2017, 00:14

      Боится, видать, ехать-та!..Ссыт со Спартаком связываться - набьют морду пьяные русские туристы прям в самолёте, чемоданы украдут, посадят на цепь в зоопарке Иркутска...

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 22 августа 2017, 00:13

      Поночь прошла

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 22 августа 2017, 00:01

      охохохо вот это жесть! Пацан уже не хочет играть в топах решил за баблом погнаться)))

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 августа 2017, 23:47

      Купили бы смолова уже и все

      -2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 21 августа 2017, 23:09

      Слухи слухи

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