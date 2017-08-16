«Спартак» готов отдать 20 миллионов за форварда «Милана» Ньянга

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. Красно-белые уже вышли на красно-черных с предложением в размере 18-20 миллионов евро.

Известно, что главный тренер миланцев Винченцо Монтелла не рассчитывает на темнокожего форварда как игрока основы, поэтому клуб вряд ли будет препятствовать расставанию с футболистом.

Вторую часть минувшего евросезона Ньянг провел на правах аренды в английском «Уотфорде», но за 16 игр в АПЛ сумел забить всего два гола.