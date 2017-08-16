Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» готов отдать 20 миллионов за форварда «Милана» Ньянга

    Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. Красно-белые уже вышли на красно-черных с предложением в размере 18-20 миллионов евро.

    Известно, что главный тренер миланцев Винченцо Монтелла не рассчитывает на темнокожего форварда как игрока основы, поэтому клуб вряд ли будет препятствовать расставанию с футболистом.

    Вторую часть минувшего евросезона Ньянг провел на правах аренды в английском «Уотфорде», но за 16 игр в АПЛ сумел забить всего два гола.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 16 августа 2017, 12:15

      усилений ноль.трансфер заканчивается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 августа 2017, 11:52

      А нам сначала никто не собирается препятствовать, а потом мы всё равно очередного "интересного" нам игрока не покупаем. Так что - баба надвое вилами по воде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2017, 10:22

      Да опять только разговоры и ничего в итоге не будет. Надоело уже.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 августа 2017, 09:09

      Очередной заскок Федуна в стиле - "Хоть кого то"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 августа 2017, 08:30

      Нах он нужен с такой статистикой да еще за двацадку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > liverbor82 17 августа 2017, 10:48

      полная.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 16 августа 2017, 07:33

      А что для Спартака стоимость футболистов начинается от 20 млн.?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 августа 2017, 06:54

      Вместо Луана, который стоил такой суммы брать вот Это непонятно что? Совсем обезумили что ли в отделе селекции? Так у нас во второй команде несколько таких черненьких бегает, ставьте их на игру бесплатно, пробуйте!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 августа 2017, 06:49

      Могу спорить на четверть миллеровского самогона, что не возьмут.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 16 августа 2017, 06:33

      такое чувство, что кому то нужно 20 млн. потратить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > hofman 17 августа 2017, 10:48

      попилить.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Yurik96 16 августа 2017, 06:24

      Очередная мясная утка!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 > Yurik96 16 августа 2017, 06:32

      Да, но как бы всё равно "пернатых" в России "сбивают" зачастую... Купят "полуфабрикат", отмоют свои лямы и останутся довольны в обе стороны...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11