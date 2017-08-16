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  • «Спартак» готов отдать 20 миллионов за форварда «Милана» Ньянга

«Спартак» готов отдать 20 миллионов за форварда «Милана» Ньянга

16 августа 2017, 01:03
24

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. Красно-белые уже вышли на красно-черных с предложением в размере 18-20 миллионов евро.

Известно, что главный тренер миланцев Винченцо Монтелла не рассчитывает на темнокожего форварда как игрока основы, поэтому клуб вряд ли будет препятствовать расставанию с футболистом.

Вторую часть минувшего евросезона Ньянг провел на правах аренды в английском «Уотфорде», но за 16 игр в АПЛ сумел забить всего два гола.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Ньянг М'Байе
Комментарии (24)
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xLINDAx
1502838589
С Луаном как и с Гараем "труба" что ли правда...как-то печалько совсем.., может слухи, конечно, всего лишь..
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√монегаск√
1502839855
Лучше бы эти деньги на детские школы тратили на своих воспитанников,не перевелись ведь в России таланты ещё!!
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Приус
1502849952
Не верю ни в торт, ни в вишенку, пусть хотя бы добротный пирог испекут, а то пока только рецепты обсуждаем.
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СШГЭС
1502851287
Дайте играть Фешну Сакале из дубля, зачем нам миланские объедки, хватит Адриано, играет по праздникам.
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Сибирь за Спартак
1502853461
Самая глупая новость за последнее время. Как там у классика - мне хоть что, хоть черта в ступе, привези.
Ответить
hofman
1502854415
такое чувство, что кому то нужно 20 млн. потратить.
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Одинокий волк Маквейд
1502855346
Могу спорить на четверть миллеровского самогона, что не возьмут.
Ответить
oyabun
1502855676
Вместо Луана, который стоил такой суммы брать вот Это непонятно что? Совсем обезумили что ли в отделе селекции? Так у нас во второй команде несколько таких черненьких бегает, ставьте их на игру бесплатно, пробуйте!
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RedWhiteFans2
1502863749
Очередной заскок Федуна в стиле - "Хоть кого то"
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OfaZavr
1502868131
Да опять только разговоры и ничего в итоге не будет. Надоело уже.
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