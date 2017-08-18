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    «Милан» хочет продать Ньянга в «Спартак»

    Ночью «Бомбардир» писал об отказе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга переходить в «Спартак».

    Согласно Milan News 24, руководство клуба планирует повлиять на решение 22-летнего футболиста. Спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли встретится с агентом француза Мино Райолой для повторного обсуждения трансфера.

    Ранее представитель Ньянга сказал руководству, что его клиент хочет играть в более сильном чемпионате, чем РФПЛ. По данным источника, в «Милане» хотят завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2017 14:53
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 августа 2017, 16:12

      Всё очень похоже на то, что "Милан" желает от этого "нового Балотелли" избавиться как можно быстрее, получив с этого ещё и солидный куш. Нужно быть начеку! Скандалы с полицией и тренерами "Спартаку" вряд ли нужны. Каким бы талантливым этот подающий уже пять лет надежды парень не был. Впрочем, он явно не Месси. Было бы иначе, играл бы уже в основе "Милана"!

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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 18 августа 2017, 16:06

      Наша песня хороша, начинай сначала.

      9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 августа 2017, 15:49

      Замкнутый круг ! Не стоит Спартаку его брать , Милан его хочет спихнуть по дороже

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 15:46

      Райола? А что ж они с самого начала не сказали? Это походу без шансов...

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 августа 2017, 15:38

      Не думаю чтобы Ньянг заиграл в Спартаке , он игрок очень талантливый , но почти все в его игре зависит от настроения , если он не захочет играть , то даже если его купят то от него будет мало пользы в команде ( мотивированный Ньянг думаю ни чем не хуже например Халка ).

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > hevbn 28 18 августа 2017, 15:40

      Даже так?

      8
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 15:49

      Да я так думаю ,Ньянг в лучших матчах выглядит как игрок который может менять игру команды в лучшую сторону, но в худших матчах в худшую. К сожалению пока мало этих лучших . Ему надо попасть к тренеру который в него по настоящему поверит и тогда он полностью раскроется .

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > hevbn 28 18 августа 2017, 15:52

      Откуда такое знание темы, если не секрет?

      8
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Одинокий волк Маквейд 18 августа 2017, 15:55

      Я его видел достаточно много для его 22 лет и в Милане и когда он уезжал в аренду в Монпелье.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > hevbn 28 18 августа 2017, 15:57

      Спасибо, просто меня сравнение с Халком несколько насторожило.

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 августа 2017, 15:37

      Похоже его выталкивают, а он в косяк вцепился и не хочет.

      8
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      Рейтинг: +1481

      GM 18 августа 2017, 15:09

      Ну, еще бы Милан не хотел за такие деньги неликвид спихнуть :)
      Может он, конечно, у Карреры и раскроется, но статистика последних двух лет как-то ни о чем.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > GM 18 августа 2017, 15:50

      В смысле статистика всех лет?

      Команда | игры | голы

      Кан | 30 | 5

      Милан | 67 | 8

      Монпелье | 19 | 4

      Дженоа | 14 | 5

      Уотфорд | 11 | 2

      Зачем он такой за 18 млн нужен?

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      Рейтинг: +1481

      GM > myelementisearth 18 августа 2017, 23:49

      Я только последние два года смотрел. И, более глубокое погружение в эту самую статистику ничего к портрету нашего героя не прибавляет.
      Неликвид...

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      Рейтинг: +17750

      paracetamol 18 августа 2017, 14:57

      На тебе Боже, что мне не гоже - сказали в Милане.

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      Рейтинг: +152

      Йохн Год > paracetamol 18 августа 2017, 15:36

      Вообще, в оригинале поговорки - "небоже", т.е. убогий.

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