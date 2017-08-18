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«Милан» хочет продать Ньянга в «Спартак»

18 августа 2017, 14:53
16

Ночью «Бомбардир» писал об отказе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга переходить в «Спартак».

Согласно Milan News 24, руководство клуба планирует повлиять на решение 22-летнего футболиста. Спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли встретится с агентом француза Мино Райолой для повторного обсуждения трансфера.

Ранее представитель Ньянга сказал руководству, что его клиент хочет играть в более сильном чемпионате, чем РФПЛ. По данным источника, в «Милане» хотят завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Милан Спартак Ньянг М'Байе
Комментарии (16)
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paracetamol
1503057471
На тебе Боже, что мне не гоже - сказали в Милане.
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GM
1503058161
Ну, еще бы Милан не хотел за такие деньги неликвид спихнуть :) Может он, конечно, у Карреры и раскроется, но статистика последних двух лет как-то ни о чем.
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Svoysvoemubrat
1503059854
Похоже его выталкивают, а он в косяк вцепился и не хочет.
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hevbn 28
1503059924
Не думаю чтобы Ньянг заиграл в Спартаке , он игрок очень талантливый , но почти все в его игре зависит от настроения , если он не захочет играть , то даже если его купят то от него будет мало пользы в команде ( мотивированный Ньянг думаю ни чем не хуже например Халка ).
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momwig_
1503060370
Райола? А что ж они с самого начала не сказали? Это походу без шансов...
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XaXatyn
1503060552
Замкнутый круг ! Не стоит Спартаку его брать , Милан его хочет спихнуть по дороже
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СШГЭС
1503061572
Наша песня хороша, начинай сначала.
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cska-62
1503061923
Всё очень похоже на то, что "Милан" желает от этого "нового Балотелли" избавиться как можно быстрее, получив с этого ещё и солидный куш. Нужно быть начеку! Скандалы с полицией и тренерами "Спартаку" вряд ли нужны. Каким бы талантливым этот подающий уже пять лет надежды парень не был. Впрочем, он явно не Месси. Было бы иначе, играл бы уже в основе "Милана"!
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