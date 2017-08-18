«Милан» хочет продать Ньянга в «Спартак»

Всё очень похоже на то, что "Милан" желает от этого "нового Балотелли" избавиться как можно быстрее, получив с этого ещё и солидный куш. Нужно быть начеку! Скандалы с полицией и тренерами "Спартаку" вряд ли нужны. Каким бы талантливым этот подающий уже пять лет надежды парень не был. Впрочем, он явно не Месси. Было бы иначе, играл бы уже в основе "Милана"!
Ночью «Бомбардир» писал об отказе нападающего «Милана» М'Байе Ньянга переходить в «Спартак».
Согласно Milan News 24, руководство клуба планирует повлиять на решение 22-летнего футболиста. Спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли встретится с агентом француза Мино Райолой для повторного обсуждения трансфера.
Ранее представитель Ньянга сказал руководству, что его клиент хочет играть в более сильном чемпионате, чем РФПЛ. По данным источника, в «Милане» хотят завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.