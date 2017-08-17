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  • Колыванов: «С такими игроками, как Ньянг, РФПЛ скоро станет как АПЛ»

Колыванов: «С такими игроками, как Ньянг, РФПЛ скоро станет как АПЛ»

17 августа 2017, 21:08
10

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал приближающийся переход в московский «Спартак» форварда итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. По словам эксперта, в Россию едет качественный игрок.

«Цены на трансферном рынке подскочили. Кто раньше стоил три миллиона, сейчас уходит за пятнадцать. По нынешним временам 18 миллионов – не такая большая сумма. Ньянг – качественный футболист, а «Спартаку» нужно усиление под Лигу чемпионов, поэтому его и приобретают.

Радует, что в Россию едут хорошие игроки. У нас скоро будет чемпионат, как в Англии (улыбается). За сильными исполнителями потянутся и наши футболисты. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. Трудно сказать, почему миланцы отказались от молодого француза. Может, «Милану» деньги нужны, и команда укрепится более опытным игроком», – говорит специалист.

Ранее «Бомбардир» писал, что клубы уже согласовали переход Ньянга.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Милан Спартак Ньянг М'Байе Колыванов Игорь
Комментарии (10)
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SPARTAK M222222222
1502993895
Сегодня Ньянга в заявки на матч Лиги Европы нет , ждем его в Спартаке!!!
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Поль
1503001166
Как фнл
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Фан666
1503029936
Ещё один оптимист! Прямо как Мутко сказанул. Пока Комбаров считается одним из лучших игроков страны ничего подобного быть не может. Он и на третий английский не тянет. а иностранцы приезжают, точечно и за большие деньги и в ограниченный круг команд. А Ньянг так то уже списанный отброс
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АртурZaСМ
1503033349
Посмотрел я статистику этого Ньянга, прямо скажу не впечатлил... Сдаётся мне те, кто есть у нас ни чем не хуже... Да еще и за двадцадку...
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за ЦСКА с 1980г
1503033597
Уже не едет..
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diadushka
1503058682
чтобы стать как АПЛ, для начала нужно хотя бы как чемпионшип быть
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Gullit 76
1503067752
Едет не едет,Что-то никак не доедет.
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