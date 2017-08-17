Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колыванов: «С такими игроками, как Ньянг, РФПЛ скоро станет как АПЛ»

    Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал приближающийся переход в московский «Спартак» форварда итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. По словам эксперта, в Россию едет качественный игрок.

    «Цены на трансферном рынке подскочили. Кто раньше стоил три миллиона, сейчас уходит за пятнадцать. По нынешним временам 18 миллионов – не такая большая сумма. Ньянг – качественный футболист, а «Спартаку» нужно усиление под Лигу чемпионов, поэтому его и приобретают.

    Радует, что в Россию едут хорошие игроки. У нас скоро будет чемпионат, как в Англии (улыбается). За сильными исполнителями потянутся и наши футболисты. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. Трудно сказать, почему миланцы отказались от молодого француза. Может, «Милану» деньги нужны, и команда укрепится более опытным игроком», – говорит специалист.

    Ранее «Бомбардир» писал, что клубы уже согласовали переход Ньянга.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.08.2017 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 августа 2017, 17:49

      Едет не едет,Что-то никак не доедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 августа 2017, 15:18

      чтобы стать как АПЛ, для начала нужно хотя бы как чемпионшип быть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > diadushka 18 августа 2017, 16:47

      Чтобы как АПЛ стать нужно зарабатывать там так же и разные спонсорские контракты на лярды подписывать лиге.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > EcioAuditore 18 августа 2017, 17:05

      таких контрактов не будет здесь, местная лига не интересна иностранным спонсорам, да и вообще никому за пределами страны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 августа 2017, 08:19

      Уже не едет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 18 августа 2017, 08:15

      Посмотрел я статистику этого Ньянга, прямо скажу не впечатлил... Сдаётся мне те, кто есть у нас ни чем не хуже... Да еще и за двадцадку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 августа 2017, 07:18

      Ещё один оптимист! Прямо как Мутко сказанул. Пока Комбаров считается одним из лучших игроков страны ничего подобного быть не может. Он и на третий английский не тянет. а иностранцы приезжают, точечно и за большие деньги и в ограниченный круг команд. А Ньянг так то уже списанный отброс

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 17 августа 2017, 23:19

      Как фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 17 августа 2017, 21:18

      Сегодня Ньянга в заявки на матч Лиги Европы нет , ждем его в Спартаке!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11