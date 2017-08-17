Колыванов: «С такими игроками, как Ньянг, РФПЛ скоро станет как АПЛ»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал приближающийся переход в московский «Спартак» форварда итальянского «Милана» М’Байе Ньянга. По словам эксперта, в Россию едет качественный игрок.

«Цены на трансферном рынке подскочили. Кто раньше стоил три миллиона, сейчас уходит за пятнадцать. По нынешним временам 18 миллионов – не такая большая сумма. Ньянг – качественный футболист, а «Спартаку» нужно усиление под Лигу чемпионов, поэтому его и приобретают.

Радует, что в Россию едут хорошие игроки. У нас скоро будет чемпионат, как в Англии (улыбается). За сильными исполнителями потянутся и наши футболисты. Посмотрим, насколько подтвердится эта информация. Трудно сказать, почему миланцы отказались от молодого француза. Может, «Милану» деньги нужны, и команда укрепится более опытным игроком», – говорит специалист.

Ранее «Бомбардир» писал, что клубы уже согласовали переход Ньянга.