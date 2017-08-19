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    Источник: Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»

    Форвард «Милана» М’Байе Ньянг готов перейти в «Спартак», но при условии выплаты ему бонусов. Как сообщается, 22-летний футболист хочет получить от итальянского клуба дополнительные выплаты за свое согласие на переезд в Россию в виде процентов от суммы сделки. Нынешнее руководство «Милана» отказывается от данного варианта.

    Итальянский клуб хочет поскорее завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    19.08.2017 06:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 19 августа 2017, 14:04

      Беспредельная жадность.

      0
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      Рейтинг: -56

      Krovostok. > vitvik 20 августа 2017, 11:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ага

      -4
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 19 августа 2017, 12:57

      Спартаку точно не стоит предлагать платить эти бонусы вместо Милана!

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 августа 2017, 11:21

      Мутная какая-то история , после этого точно не стоит его брать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 августа 2017, 09:47

      Такое ощущение,что уже от безысходности хотят купить

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 09:40

      еще один траоре по ходу...

      1
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 19 августа 2017, 09:27

      Смотрел в пршлом сезоне пару игр милана вот этот Ньянг ничем не запомнился и помоему 2 раза промох с пенальти ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ???? Селекция ноль....

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > FCSM#REDWHITE# 19 августа 2017, 12:05

      берите

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 августа 2017, 09:07

      Пошёл в жопу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      red-white-power 19 августа 2017, 08:35

      а не жирно будет в 22 года такие условия ставить?

      2
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 19 августа 2017, 08:17

      нафиг нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 августа 2017, 08:06

      в лч сыграеш

      0
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