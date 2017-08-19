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  • Источник: Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»

Источник: Ньянг хочет получить от «Милана» бонусы за переход в «Спартак»

19 августа 2017, 06:45
15

Форвард «Милана» М’Байе Ньянг готов перейти в «Спартак», но при условии выплаты ему бонусов. Как сообщается, 22-летний футболист хочет получить от итальянского клуба дополнительные выплаты за свое согласие на переезд в Россию в виде процентов от суммы сделки. Нынешнее руководство «Милана» отказывается от данного варианта.

Итальянский клуб хочет поскорее завершить сделку по продаже игрока в «Спартак» потому, что красно-белые предлагают за него больше всех – 18 миллионов евро.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Спартак Ньянг М'Байе
Комментарии (15)
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oyabun
1503115427
Ньянга откровенно заботят только деньги и он явно не в восторге от возможного перехода к нам. При таком его отношении, стоит десять раз подумать, а будет ли он усилением для команды? Большие сомнения
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Приус
1503117928
Кидалово - международная практика, а тут родина мафии.
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Аид666
1503118300
а зачем переход чисто из-за бабла? Он же сказал что не хочет ехать, а перехотеть за бонусы - он тогда и играть только за бонусы будет...
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Берёза В.
1503119845
нафиг нужен
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red-white-power
1503120904
а не жирно будет в 22 года такие условия ставить?
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RedWhiteFans2
1503122876
Пошёл в жопу.
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84aivengo
1503124847
еще один траоре по ходу...
Ответить
Asbjorn
1503125253
Такое ощущение,что уже от безысходности хотят купить
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XaXatyn
1503130902
Мутная какая-то история , после этого точно не стоит его брать
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Maxim Nik
1503136667
Спартаку точно не стоит предлагать платить эти бонусы вместо Милана!
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