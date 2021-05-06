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Хорватия. Футбольная лига
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Рудеш
Кристиян Ловрич
€ 750 тыс
Кристиян Ловрич
Рудеш
1 декабря 1995 (30)
#34 | Нападающий
186 см
Хорватия
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ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
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