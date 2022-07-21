Кристиян Ловрич - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Кристиян
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Кристиян
|Фамилия
|Ловрич
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -62'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|70' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)