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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - Адана Демирспор
Осиек - Адана Демирспор: обзор матча 17 августа 2023
Осиек
17.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Адана Демирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
34
Кристиян Ловрич
ЛВ
6
Дарко Неясмич
ОП
23
Петар Брлек
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
7
Шиме Гржан
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
25
Mijo Caktas
ЦФ
Адана Демирспор
18
Goran Karačić
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Давид Акинтола
ЦП
22
Йонас Свенссон
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
8
Эмре Акбаба
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Осиек
15
Marko Barešić
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
24
Filip Živković
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
12
Амер Хирош
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Адана Демирспор
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Маленица
37
Баришич
5
Мкртчян
42
Гедес
6
Неясмич
23
Брлек
39
34
Ловрич
25
13
Миерес
7
Гржан
3-1-4-1-1
18
55
Гравийон
6
Гюлер
13
Родригес
21
Стамбули
7
Сари
8
Акинтола
22
Свенссон
20
Бельханда
8
Акбаба
27
Ндиайе
Остались в запасе
Осиек
Адана Демирспор
15
Marko Barešić
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
24
Filip Živković
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
12
Амер Хирош
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Нани
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
15
Marko Barešić
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
41
Стефанос Эвангелу
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
24
Filip Živković
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
12
Амер Хирош
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
50
Josip Špoljarić
ЦФ
Остались в запасе
25
Эртак Эзбир
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
2
Исмаил Кокчалыш
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Тайфун Айдоган
ЦП
17
Нани
ЛВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Осиек - Адана Демирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
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