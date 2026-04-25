Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Локомотива: обзор матча 25 апреля 2026

Осиек
25.04.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Локомотива
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Локомотива
Конец матча
90'
+3'
76'
Замена
И. Сабра ️️️️ A. Stojaković
76'
Замена
М. Вешович ️️️️ Я. Василь
Замена
N. Omerović ️️️️ В. Бубанья
76'
Желтая карточка
Б. Баришич
74'
Замена
T. Teklić ️️️️ D. M. Mejia Moscoso
67'
Замена
Б. Баришич ️️️️ D. Bukvic
66'
66'
Замена
D. Vukovic ️️️️ M. Sušak
56'
Желтая карточка
L. Dajčer
Замена
L. Vrbančić ️️️️ M. Jovičić
46'
Второй тайм
45'
+1'
24'
Желтая карточка
М. Паяч
Желтая карточка
D. M. Mejia Moscoso
3'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
21
Владан Бубанья
ОП
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Локомотива
5
Tino Jukić
ЦЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
23
Luka Vrbančić
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
8
S. Mikolcic
ЦП
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
30
D. Vukovic
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
3-1-2-4
31
Маленица
38
Чолина
26
49
21
Бубанья
6
57
17
98
16
39
3-5-1-2
5
20
Колингер
30
17
Паяч
10
11
28
6
29
Василь
15
12
39
3
Баришич
3
Баришич
39
98
23
23
98
6
99
99
6
21
Бубанья
11
11
21
Бубанья
29
Василь
23
Вешович
23
Вешович
29
Василь
11
30
30
11
15
9
Сабра
9
Сабра
15
Остались в запасе
Осиек
Локомотива
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
8
S. Mikolcic
ЦП
36
Jakov Dedic
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
25
Pavle Smiljanić
ЦП
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Осиек - Локомотива
2
2
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
9
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
390
371
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.48
0.3
xGP (предотвращенные голы)
2.12
2.12
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
2874
Новости команд
Все
Осиек
Локомотива
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+