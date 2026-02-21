Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Осиек: обзор матча 21 февраля 2026

Локомотива
21.02.2026, суббота, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Осиек
51' М. Паяч (П) 66' A. Stojaković 83' А. Трайковски
45' S. Mikolcic
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Осиек
Завершен
90'
+5'
Замена
️️️️➡️️ Марко Вешович
88'
ГОЛ! 3:1! Александар Трайковски
83'
79'
Замена
Miloš Jovičić ️️️️➡️️ Tonio Teklić
Замена
Leon Belcar ️️️️➡️️ Ибрагим Сабра
77'
72'
Замена
D. Bukvic ️️️️➡️️ Давид Чолина
72'
Замена
Oleksandr Petrusenko ️️️️➡️️ S. Mikolcic
Замена
Александар Трайковски ️️️️➡️️ Aleks Stojaković
68'
Травма
Aleks Stojaković
67'
ГОЛ! 2:1! Aleks Stojaković
Пас отдал Марко Вешович
66'
57'
Замена
Роко Юришич ️️️️➡️️ Samuel Akere
ГОЛ с пенальти! 1:1! Марко Паяч
51'
45'
ГОЛ! 0:1! S. Mikolcic
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
6
B. Boskovic
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
15
Aleks Stojaković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
8
S. Mikolcic
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
28
Leon Belcar
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
39
D. Bukvic
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
4-4-3
33
Каменович
30
23
Вешович
5
6
17
Паяч
10
24
15
9
Сабра
12
4-1-3-2
1
29
Карачич
5
Мерсинай
26
38
Чолина
21
Бубанья
8
57
99
17
34
9
Сабра
28
28
9
Сабра
15
7
Трайковски
7
Трайковски
15
57
22
Юришич
22
Юришич
57
99
98
98
99
38
Чолина
39
39
38
Чолина
8
16
16
8
Остались в запасе
Локомотива
Осиек
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
31
Марко Маленица
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
F. Posavac
ЦЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Oliver Heidarsson
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
42
Ренан Гедес
ПЗ
6
D. M. Mejia Moscoso
ЦП
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Локомотива - Осиек
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
16
Офсайды
1
1
Количество передач
381
343
Сейвы
3
3
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.37
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
317
Новости команд
Все
Локомотива
Осиек
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+