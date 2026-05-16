Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Осиек: обзор матча 16 мая 2026

Горица
16.05.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Осиек
5' B. Bogojević 12' А. Эрцег
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Осиек
Конец матча
90'
+5'
Замена
T. Epailly ️️️️ O. Bakić
89'
Замена
M. Kelava ️️️️ А. Эрцег
89'
Замена
S. Kucis ️️️️ Д. Павичич
82'
Замена
Z. Josić ️️️️ J. Pršir
82'
78'
Замена
I. Barić ️️️️ A. Jakupovic
Желтая карточка
J. Pršir
69'
Замена
L. Vrzić ️️️️ B. Bogojević
64'
64'
Замена
E. Hasić ️️️️ Д. Чолина
64'
Замена
O. Petrusenko ️️️️ L. Vrbančić
Желтая карточка
B. Bogojević
60'
46'
Замена
J. Ježić ️️️️ S. Akere
46'
Замена
M. Jovičić ️️️️ Ф. Карачич
Второй тайм
45'
+4'
41'
Гол отменен - офсайд
L. Jelenić
Желтая карточка
I. Pozo
28'
13'
Желтая карточка
N. Omerović
ГОЛ! 2:0! А. Эрцег
12'
ГОЛ! 1:0! B. Bogojević
Пас отдал Z. Trontelj
5'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
22
Z. Trontelj
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Осиек
31
Марко Маленица
(К) ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
38
Давид Чолина
ЛЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
21
Владан Бубанья
ОП
23
Luka Vrbančić
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
77
Mihael Kelava
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
48
Jona Ježić
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
2-5-3
71
Матияс
21
45
Перич
7
36
8
25
24
Павичич
10
50
Эрцег
22
4-1-3-2
31
Маленица
29
Карачич
22
Юришич
26
38
Чолина
21
Бубанья
23
11
57
17
39
10
35
35
10
7
64
64
7
50
Эрцег
77
77
50
Эрцег
24
Павичич
14
14
24
Павичич
25
20
20
25
38
Чолина
33
33
38
Чолина
57
48
48
57
23
16
16
23
29
Карачич
98
98
29
Карачич
17
46
46
17
Остались в запасе
Горица
Осиек
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Горица - Осиек
3
1
Всего ударов по воротам
5
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
18
Офсайды
1
2
Количество передач
340
472
Сейвы
5
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
0.61
1.22
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
380
Новости команд
Все
Горица
Осиек
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+