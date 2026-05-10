Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Истра 1961: обзор матча 10 мая 2026

Осиек
10.05.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Истра 1961
45' С. Превляк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Истра 1961
Конец матча
90' +2
Желтая карточка
R. Kumar
90'
+4'
88'
Желтая карточка
A. Maurić
84'
Замена
N. Šepić ️️️️ М. Хайстер
75'
Желтая карточка
S. Miettinen
74'
Желтая карточка
D. Ahmeti
72'
Замена
A. Maurić ️️️️ V. Rozić
Замена
S. Akere ️️️️ Б. Баришич
70'
Желтая карточка
Б. Баришич
67'
Желтая карточка
A. Jakupovic
61'
Замена
A. Jakupovic ️️️️ I. Barić
61'
60'
Замена
А. Кадушич ️️️️ R. Hrvatin
60'
Замена
D. Ahmeti ️️️️ Э. Фредериксен
Замена
E. Hasić ️️️️ N. Farkaš
46'
Замена
L. Vrbančić ️️️️ I. Kolarik
46'
Замена
D. Bukvic ️️️️ M. Jovičić
46'
Второй тайм
45'
ГОЛ! 0:1! С. Превляк
Пас отдал Э. Фредериксен
45'
+2'
Желтая карточка
I. Kolarik
16'
Желтая карточка
I. Barić
13'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
3
Борна Баришич
(К) ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
21
Владан Бубанья
ОП
18
Niko Farkaš
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
98
Miloš Jovičić
ЦФ
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
(К) ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
48
Jona Ježić
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
39
D. Bukvic
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
66
Pemi Aderoju
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
4-1-2-3
1
3
Баришич
49
26
22
Юришич
21
Бубанья
18
11
98
46
16
4-3-1-2
1
16
24
26
Хайстер
38
5
Радошевич
10
7
17
Фредериксен
44
9
Превляк
18
33
33
18
3
Баришич
57
57
3
Баришич
49
23
23
49
98
39
39
98
46
17
17
46
44
97
Кадушич
97
Кадушич
44
26
Хайстер
13
13
26
Хайстер
17
Фредериксен
20
20
17
Фредериксен
7
8
8
7
Остались в запасе
Осиек
Истра 1961
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
48
Jona Ježić
ЦП
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
23
Лео Штулац
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
66
Pemi Aderoju
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
12
Matej Grahovac
ВР
38
Давид Чолина
ЛЗ
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
29
Фран Карачич
ПЗ
48
Jona Ježić
ЦП
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
23
Лео Штулац
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
66
Pemi Aderoju
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Осиек - Истра 1961
4
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
4
Нарушения
10
12
Офсайды
0
1
Количество передач
502
377
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.53
0.67
xGP (предотвращенные голы)
0.19
0.19
Информация о матче
Главный судья:
Игор Паяч (Свети-Иван-Зелина)
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
2859
Новости команд
Все
Осиек
Истра 1961
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+