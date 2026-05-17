Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Риека: обзор матча 17 мая 2026

Истра 1961
17.05.2026, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Риека
Конец матча
90'
+4'
Желтая карточка
М. Хайстер
84'
Замена
N. Škafar Žužić ️️️️ D. Ahmeti
83'
Замена
V. Rozić ️️️️ A. Maurić
73'
Замена
М. Хайстер ️️️️ N. Šepić
72'
62'
Замена
Ю. Ласицкас ️️️️ М. Ндокит
Замена
S. Goričan ️️️️ А. Кадушич
62'
58'
Красная карточка
C. Ouguehi
Второй тайм
45'
+2'
43'
Желтая карточка
A. Barco
Желтая карточка
С. Превляк
35'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
8
Antonio Maurić
ЦП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
10
S. Loncar
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
(К) ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
20
Мервейл Ндокит
АП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
11
Silvio Goričan
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
29
Аллен Обандо
ЦФ
30
Nik Škafar Žužić
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Риека
1
Vito Kovač
ВР
13
Мартин Зломислич
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
3-2-4-1
1
16
97
Кадушич
13
38
24
8
10
20
5
Радошевич
9
Превляк
4-2-3-1
99
22
Орек
24
55
45
Майсторович
66
Павич
34
Деветак
10
Фрук
14
Гояк
20
Ндокит
18
Аду-Аджей
13
26
Хайстер
26
Хайстер
13
97
Кадушич
11
11
97
Кадушич
8
7
7
8
20
30
30
20
20
Ндокит
23
Ласицкас
23
Ласицкас
20
Ндокит
Остались в запасе
Истра 1961
Риека
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
29
Аллен Обандо
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Vito Kovač
ВР
13
Мартин Зломислич
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
29
Аллен Обандо
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
13
Мартин Зломислич
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Истра 1961 - Риека
2
1
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
16
11
Офсайды
2
1
Количество передач
355
372
Сейвы
1
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
3249
Новости команд
Все
Истра 1961
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+