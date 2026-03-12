Введите ваш ник на сайте
  «Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Вчера, 19:18
Риека
12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 19.03.2026
Завершен
Страсбур
76' А. Майсторович
2' Х. Паничелли 72' М. Годо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Страсбур
39
Майк Пендерс
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
32
Валентин Барко
ЛЗ
6
Исмаэль Дукуре
(К) ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
22
Гела Дуэ
ПЗ
29
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Себастьян Нанаси
ЛВ
27
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Страсбур
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
2
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
46
Max Marechal
ЦП
42
Абдул Уаттара
АП
20
Мартиаль Годо
ЛВ
80
Жессим Яссин
ПВ
37
Ghianny Kodia
ЦФ
38
Жан-Баптист Боси
ЦФ
15
Давид Фофана
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Зломислич
6
Радельич
45
Майсторович
55
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
10
Фрук
20
Ндокит
14
Гояк
18
Аду-Аджей
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
3
Чилвел
6
Дукуре
22
Дуэ
32
Барко
29
Эль-Мурабе
19
Энкисо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
9
Паничелли
34
Деветак
23
Ласицкас
23
Ласицкас
34
Деветак
20
Ндокит
8
Петрович
8
Петрович
20
Ндокит
14
Гояк
9
Чоп
9
Чоп
14
Гояк
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
6
Дукуре
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
6
Дукуре
19
Энкисо
42
Уаттара
42
Уаттара
19
Энкисо
11
Нанаси
20
Годо
20
Годо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
27
Амо-Амейав
9
Паничелли
15
Фофана
15
Фофана
9
Паничелли
Остались в запасе
Риека
Страсбур
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
46
Max Marechal
ЦП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
38
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
46
Max Marechal
ЦП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
38
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Риека - Страсбур
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
5
Количество передач
362
380
Сейвы
4
7
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.26
2.5
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62

Смотреть прямую трансляцию матча «Риека» против «Страсбура», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Риека» – «Страсбур»

«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Страсбур Риека
