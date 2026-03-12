12.03.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Риека
Риека
4-1-1-3-1
13
Зломислич
6
Радельич
45
Майсторович
55
22
Орек
34
Деветак
26
Дантас
10
Фрук
20
Ндокит
14
Гояк
18
Аду-Аджей
3-2-1-3-1
39
Пендерс
24
Хегсберг
3
Чилвел
6
Дукуре
22
Дуэ
32
Барко
29
Эль-Мурабе
19
Энкисо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
9
Паничелли
34
Деветак
23
Ласицкас
23
Ласицкас
34
Деветак
20
Ндокит
8
Петрович
8
Петрович
20
Ндокит
14
Гояк
9
Чоп
9
Чоп
14
Гояк
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
6
Дукуре
2
Омобамиделе
2
Омобамиделе
6
Дукуре
19
Энкисо
42
Уаттара
42
Уаттара
19
Энкисо
11
Нанаси
20
Годо
20
Годо
11
Нанаси
27
Амо-Амейав
80
Яссин
80
Яссин
27
Амо-Амейав
9
Паничелли
15
Фофана
15
Фофана
9
Паничелли
Остались в запасе
Риека
Страсбур
99
Aleksa Todorović
ВР
91
Noel Bodetić
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
25
Dominik Thaqi
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
60
Gabriel Kerckaert
ВР
83
Рафаэль Луиш
ОП
17
Матис Амугу
ЦП
46
Max Marechal
ЦП
37
Ghianny Kodia
ЦФ
38
Жан-Баптист Боси
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Риека - Страсбур
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
5
Количество передач
362
380
Сейвы
4
7
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.26
2.5
xGP (предотвращенные голы)
0.62
0.62
Смотреть прямую трансляцию матча «Риека» против «Страсбура», 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Риека» – «Страсбур»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»