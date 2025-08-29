Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26

Определены 36 команд-участниц, которые сыграют в общем этапе Лиги конференций этого сезона.
Перед жеребьевкой (29 августа) клубы распределили по шести корзинам.
1-я корзина
- «Фиорентина» (Италия)
- «АЗ Алкмаар» (Нидерланды)
- «Шахтер» (Украина)
- «Слован Братислава» (Словакия)
- «Рапид Вена» (Австрия)
- «Легия» (Польша)
2-я корзина
- «Спарта» (Чехия)
- «Динамо Киев» (Украина)
- «Кристал Пэлас» (Англия)
- «Лех» (Польша)
- «Райо Вальекано» (Испания)
- «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
3-я корзина
- «Омония» (Кипр)
- «Майнц» (Германия)
- «Страсбур» (Франция)
- «Ягеллония» (Польша)
- «Целе» (Словения)
- «Риека» (Хорватия)
4-я корзина
- «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
- «Линкольн» (Гибралтар)
- КуПС (Финляндия)
- АЕК (Греция)
- «Абердин» (Шотландия)
- «Дрита» (Косово)
5-я корзина
- «Брейдаблик» (Исландия)
- «Сигма» (Чехия)
- «Самсунспор» (Турция)
- «Ракув» (Польша)
- АЕК (Кипр)
- «Шкендия» (Северная Македония)
6-я корзина
