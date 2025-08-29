Введите ваш ник на сайте
  Новости
  Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26

Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26

Сегодня, 01:11

Определены 36 команд-участниц, которые сыграют в общем этапе Лиги конференций этого сезона.

Перед жеребьевкой (29 августа) клубы распределили по шести корзинам.

1-я корзина

2-я корзина

3-я корзина

4-я корзина

5-я корзина

6-я корзина

  • «Хэкен» (Швеция)
  • «Лозанна» (Швейцария)
  • «Университатя Крайова» (Румыния)
  • «Хэмран» (Мальта)
  • «Ноа» (Армения)
  • «Шелбурн» (Ирландия)

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина АЗ Алкмаар Шахтер Легия Спарта Динамо К Кристал Пэлас Райо Вальекано Майнц Страсбур Целе АЕК Абердин Ноа
