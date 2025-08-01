УЕФА наказал украинский клуб за фанатскую кричалку «убей серба»

Дисциплинарный комитет УЕФА определился с наказанием для «Александрии».
- Неделю назад украинцы принимали «Партизан» в Польше в рамках отбора Лиги конференций.
- Фанаты «Александрии» призывали к расправе над сербами.
- Также они скандировали «ЦСКА – шлюха».
- Украинская команда проиграла оба матча «Партизану» и вылетела из турнира.
В УЕФА решили оштрафовать «Александрию» на 20 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.
Кроме того, на ближайший еврокубковый матч частично закроют трибуны на стадионе. Эти ограничения отложены на испытательный срок в два года.
Источник: сайт УЕФА