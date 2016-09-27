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    Желько Сопич

    Тренер
    Имя Желько
    Фамилия Сопич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 24 июля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.09.2016 Динамо 0 : 4 Ювентус
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