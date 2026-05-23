Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Истра 1961: обзор матча 23 мая 2026

Вараждин
23.05.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Истра 1961
14' L. Mamic (П) 38' L. Mamic (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Истра 1961
Конец матча
Замена
L. Posinkovic ️️️️ T. Duvnjak
90' +1
90'
+3'
78'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ А. Обандо
Желтая карточка
T. Duvnjak
77'
Замена
S. Jurić ️️️️ L. Mamic
76'
66'
Замена
Э. Фредериксен ️️️️ D. Ahmeti
Замена
I. Tavares ️️️️ A. Latković
65'
Замена
M. Marina ️️️️ Д. Пуцлин
65'
Замена
Г. Сикошек ️️️️ A. Boršić
65'
Желтая карточка
A. Boršić
50'
46'
Замена
А. Кадушич ️️️️ F. Taraba
46'
Замена
A. Maurić ️️️️ Й. Радошевич
46'
Замена
V. Rozić ️️️️ S. Goričan
Второй тайм
45'
+5'
ГОЛ с пенальти! 2:0! L. Mamic
38'
37'
Желтая карточка
Й. Радошевич
25'
Желтая карточка
R. Kumar
ГОЛ с пенальти! 1:0! L. Mamic
14'
13'
Желтая карточка
F. Taraba
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
(К) ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Frane Maglica
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
28
Ivan Canjuga
ЦП
Главный тренер
Никола Сафарич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
10
S. Loncar
ЦП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
44
Rene Hrvatin
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
9
Stipe Jurić
ЦФ
38
I. Tavares
ЦФ
17
Ivan Mamut
ЦФ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Истра 1961
12
Roko Banovac
ВР
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
3-3-4
1
23
2
14
25
6
Пуцлин
16
8
22
28
10
4-4-2
40
16
13
24
38
10
20
11
5
Радошевич
29
Обандо
44
25
20
Сикошек
20
Сикошек
25
8
30
30
8
6
Пуцлин
24
24
6
Пуцлин
22
9
9
22
10
38
38
10
24
97
Кадушич
97
Кадушич
24
5
Радошевич
8
8
5
Радошевич
11
7
7
11
20
17
Фредериксен
17
Фредериксен
20
29
Обандо
77
77
29
Обандо
Остались в запасе
Вараждин
Истра 1961
33
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
12
Roko Banovac
ВР
1
Franko Kolić
ВР
23
Лео Штулац
ОП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
15
Ebou Sama
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
33
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
17
Ivan Mamut
ЦФ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
Остались в запасе
12
Roko Banovac
ВР
1
Franko Kolić
ВР
23
Лео Штулац
ОП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
15
Ebou Sama
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Вараждин - Истра 1961
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
18
11
Офсайды
1
1
Количество передач
318
453
Сейвы
4
5
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.91
0.38
xGP (предотвращенные голы)
1.24
1.24
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
2420
Новости команд
Все
Вараждин
Истра 1961
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+