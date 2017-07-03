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    Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»

    18-летний хорватский полузащитник Лука Модрич подписал взрослый контракт с «Вараджином». Хавбек находился в системе клуба с 14 лет. О сделке сообщил национальный ресурс 24stata.

    «Лука Модрич из «Реала»? Когда я знакомлюсь с людьми, они обычно долго не верят, что я его полный теска. Меня просят показать паспорт, чтобы удостовериться. Все думают, что я шучу.

    Планы на карьеру? Я планирую пойти в поступить в загребский университет на факультет машиностроения. В «Вараджине» говорят, что смогут выделить мне выходные для посещения занятий. Учеба очень важна для меня. Никто не знает, как у меня сложится в футболе, но с дипломом всегда есть пара запасных вариантов», – сказал игрок на презентации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 20:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +133

      абжора 3 июля 2017, 21:34

      Опять журфак мутит.Я думал Лука из Реала))

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