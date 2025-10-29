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Турнирная таблица Хорватия. Футбольная лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Динамо Загреб
2
Хайдук
3
Вараждин
4
Риека
5
Локомотива
6
Истра 1961
7
Славен Белупо
8
Горица
9
Осиек
10
Вуковар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
27
5
4
93
28
65
86
36
20
8
8
61
36
25
68
36
15
9
12
47
46
1
54
36
14
11
11
49
36
13
53
36
10
14
12
40
52
-12
44
36
12
7
17
39
50
-11
43
36
10
11
15
46
61
-15
41
36
11
8
17
40
48
-8
41
36
8
11
17
27
49
-22
35
36
6
10
20
37
73
-36
28
Команда
1
Динамо Загреб
2
Хайдук
3
Вараждин
4
Риека
5
Славен Белупо
6
Локомотива
7
Горица
8
Истра 1961
9
Вуковар
10
Осиек
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
14
3
1
49
15
34
45
18
12
2
4
33
18
15
38
17
9
5
3
25
20
5
32
18
9
5
4
29
15
14
32
18
8
5
5
26
25
1
29
18
8
5
5
24
25
-1
29
19
7
4
8
24
24
0
25
18
6
5
7
19
24
-5
23
18
5
6
7
22
31
-9
21
18
4
7
7
12
19
-7
19
Команда
1
Динамо Загреб
2
Хайдук
3
Вараждин
4
Риека
5
Истра 1961
6
Осиек
7
Горица
8
Локомотива
9
Славен Белупо
10
Вуковар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
13
2
3
44
13
31
41
18
8
6
4
28
18
10
30
19
6
4
9
22
26
-4
22
18
5
6
7
20
21
-1
21
18
6
2
10
20
26
-6
20
18
4
4
10
15
30
-15
16
17
4
4
9
16
24
-8
16
18
2
9
7
16
27
-11
15
18
2
6
10
20
36
-16
12
18
1
4
13
15
42
-27
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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