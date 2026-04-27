Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Истра 1961: обзор матча 27 апреля 2026

Горица
27.04.2026, понедельник, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Истра 1961
31' J. Pršir
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Истра 1961
Конец матча
90'
Желтая карточка
С. Превляк
90'
Замена
R. Hrvatin ️️️️ А. Кадушич
90'
+4'
Желтая карточка
С. Перич
89'
86'
Желтая карточка
R. Kumar
85'
Замена
А. Обандо ️️️️ Э. Фредериксен
Замена
E. Durakovic ️️️️ Д. Павичич
82'
78'
Замена
C. Adah Agada ️️️️ V. Rozić
78'
Замена
N. Šepić ️️️️ М. Хайстер
Замена
W. Sule ️️️️ А. Эрцег
73'
Замена
O. Bakić ️️️️ B. Bogojević
73'
Замена
T. Epailly ️️️️ J. Pršir
67'
57'
Желтая карточка
А. Кадушич
Желтая карточка
А. Эрцег
50'
46'
Замена
D. Ahmeti ️️️️ A. Maurić
Второй тайм
45' +1
Желтая карточка
V. Rozić
45'
+2'
ГОЛ! 1:0! J. Pršir
Пас отдал B. Bogojević
31'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
24
Filip Taraba
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
10
S. Loncar
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
9
Смаил Превляк
(К) ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
13
Niko Šepić
ЦЗ
20
Dukan Ahmeti
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
29
Аллен Обандо
ЦФ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
2-4-4
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
8
25
24
Павичич
36
50
Эрцег
10
22
5
4-1-3-1-1
1
24
38
26
Хайстер
97
Кадушич
23
Штулац
8
7
10
17
Фредериксен
9
Превляк
10
64
64
10
25
7
7
25
24
Павичич
32
32
24
Павичич
50
Эрцег
11
11
50
Эрцег
26
Хайстер
13
13
26
Хайстер
8
20
20
8
7
77
77
7
17
Фредериксен
29
Обандо
29
Обандо
17
Фредериксен
97
Кадушич
44
44
97
Кадушич
Остались в запасе
Горица
Истра 1961
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
14
Stjepan Kucis
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
99
M. Gashi
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
3
Mohamed Nasraoui
ЦЗ
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Dominik Celija
ЦФ
15
Ebou Sama
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Горица - Истра 1961
2
4
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
11
5
Нарушения
12
11
Офсайды
6
1
Количество передач
311
434
Сейвы
4
3
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
742
Новости команд
Все
Горица
Истра 1961
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+