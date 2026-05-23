Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Горица: обзор матча 23 мая 2026

Риека
23.05.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Горица
65' А. Гояк 84' А. Гояк
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Горица
Конец матча
90'
+3'
Замена
Д. Петрович ️️️️ Т. Дантас
87'
Замена
️️️️ А. Орек
87'
Замена
G. Grulović ️️️️ A. Matej Jurić
86'
ГОЛ! 2:0! А. Гояк
Пас отдал N. Bodetić
84'
79'
Желтая карточка
А. Эрцег
78'
Желтая карточка
O. Bakić
Замена
Д. Аду-Аджей ️️️️ Т. Фрук
76'
72'
Замена
W. Sule ️️️️ B. Bogojević
ГОЛ! 1:0! А. Гояк
Пас отдал А. Орек
65'
Замена
L. Kitin ️️️️ М. Ндокит
62'
58'
Замена
O. Bakić ️️️️ S. Kucis
57'
Замена
T. Epailly ️️️️ Д. Павичич
Второй тайм
45'
+2'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
(К) ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
B. Pavic
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Амер Гояк
АП
10
Тони Фрук
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
45
Стефан Перич
ЦЗ
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
(К) ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Goran Grulović
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
77
Mihael Kelava
ЦП
67
Tomislav Prgomet
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
3-1-2-3-1
99
45
Майсторович
91
22
Орек
34
Деветак
66
26
Дантас
14
Гояк
20
Ндокит
10
Фрук
77
2-5-3
71
Матияс
45
Перич
21
8
25
14
24
Павичич
36
22
50
Эрцег
5
20
Ндокит
2
2
20
Ндокит
26
Дантас
8
Петрович
8
Петрович
26
Дантас
77
15
15
77
10
Фрук
18
Аду-Аджей
18
Аду-Аджей
10
Фрук
14
7
7
14
24
Павичич
64
64
24
Павичич
25
11
11
25
20
20
Остались в запасе
Риека
Горица
13
Мартин Зломислич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
77
Mihael Kelava
ЦП
67
Tomislav Prgomet
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
13
Мартин Зломислич
ВР
1
Vito Kovač
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
77
Mihael Kelava
ЦП
67
Tomislav Prgomet
ЦП
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Риека - Горица
3
Всего ударов по воротам
21
3
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
434
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.07
0.07
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
4208
Новости команд
Все
Риека
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+