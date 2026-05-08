Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Риека - Вуковар: обзор матча 08 мая 2026

Риека
08.05.2026, пятница, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Вуковар
41' Д. Аду-Аджей 50' С. Радельич 90+4' Т. Фрук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Риека - Вуковар
Конец матча
ГОЛ! 3:0! Т. Фрук
Пас отдал М. Деветак
90' +4
90' +2
Замена
N. Pajvancic ️️️️ J. Puljic
90'
+5'
Замена
Д. Чоп ️️️️ Д. Аду-Аджей
87'
76'
Замена
J. Biljan ️️️️ Э. Шабани
76'
Замена
J. Spoljaric ️️️️ R. Gonzalez
76'
Замена
️️️️ Š. Butić
Желтая карточка
А. Майсторович
75'
Замена
C. Ouguehi ️️️️ А. Гояк
72'
Замена
С. Виньято ️️️️ Т. Дантас
72'
66'
Желтая карточка
J. Gurlica
Замена
Т. Фрук ️️️️ Ю. Ласицкас
55'
ГОЛ! 2:0! С. Радельич
Пас отдал Ю. Ласицкас
50'
Второй тайм
45'
+1'
44'
Желтая карточка
М. Живкович
ГОЛ! 1:0! Д. Аду-Аджей
Пас отдал М. Деветак
41'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
13
Мартин Зломислич
(К) ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
66
Бранко Павич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
14
Амер Гояк
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Вуковар
42
Antonio Đaković
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
13
Vito Čaić
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
35
Jakov Gurlica
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
28
L. Banovec
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
АП
19
Самуэле Виньято
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Goran Grulović
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
4
Халид Шабанович
ПЗ
6
J. Biljan
ЦП
50
J. Spoljaric
ЦП
23
Danijel Vinković
ЦП
24
N. Pajvancic
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Зломислич
6
Радельич
55
23
Ласицкас
34
Деветак
45
Майсторович
66
Павич
22
Орек
26
Дантас
14
Гояк
18
Аду-Аджей
3-5-1-1
42
14
Живкович
5
Власенко
20
77
Шабани
27
10
28
35
13
21
14
Гояк
24
24
14
Гояк
23
Ласицкас
10
Фрук
10
Фрук
23
Ласицкас
26
Дантас
19
Виньято
19
Виньято
26
Дантас
20
Ндокит
20
Ндокит
18
Аду-Аджей
9
Чоп
9
Чоп
18
Аду-Аджей
77
Шабани
6
6
77
Шабани
10
50
50
10
21
24
24
21
Остались в запасе
Риека
Вуковар
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Goran Grulović
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
4
Халид Шабанович
ПЗ
23
Danijel Vinković
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
15
Goran Grulović
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
4
Халид Шабанович
ПЗ
23
Danijel Vinković
ЦП
11
Lovre Kulušić
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Риека - Вуковар
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
9
Офсайды
5
0
Количество передач
465
236
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.44
xGP (предотвращенные голы)
0.36
0.36
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5011
Новости команд
Все
Риека
Вуковар
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Риека
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+