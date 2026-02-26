26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Риека
Риека
3-2-1-2-1
23
Зломислич
6
Радельич
23
Ласицкас
5
45
Майсторович
22
Орек
26
Дантас
10
Фрук
19
Виньято
18
Аду-Аджей
4-1-2-1-2
98
Узохо
28
Одубайо
29
Балковец
5
Кулибали
21
Масурас
6
Эйтинг
74
Панайотис
11
Эвандро
10
Семеду
22
Танкович
8
Ммае
5
34
Деветак
34
Деветак
5
28
21
Петрович
21
Петрович
28
10
Фрук
14
Гояк
14
Гояк
10
Фрук
19
Виньято
20
Рукавина
20
Рукавина
19
Виньято
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
28
Одубайо
20
20
28
Одубайо
22
Танкович
14
Марич
14
Марич
22
Танкович
10
Семеду
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Семеду
6
Эйтинг
85
Неофиту
85
Неофиту
6
Эйтинг
Остались в запасе
Риека
Омония
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Риека - Омония
1
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
435
300
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Риека» против «Омонии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Риека» – «Омония»
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Источник: «Бомбардир»