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  • «Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

26 февраля, 19:35
Риека
26.02.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Омония
52' Т. Фрук 67' Т. Фрук 79' Д. Аду-Аджей
13' М. Танкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
23
Мартин Зломислич
(К) ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
5
Alfonso Barco
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
10
Тони Фрук
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
5
Сену Кулибали
(К) ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
74
Андреу Панайотис
ЦП
11
Эвандро
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
15
Dominik Thaqi
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
14
Матео Марич
ОП
82
Andreas Christou
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
85
Ангелос Неофиту
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
3-2-1-2-1
23
Зломислич
6
Радельич
23
Ласицкас
5
45
Майсторович
22
Орек
26
Дантас
10
Фрук
19
Виньято
18
Аду-Аджей
4-1-2-1-2
98
Узохо
28
Одубайо
29
Балковец
5
Кулибали
21
Масурас
6
Эйтинг
74
Панайотис
11
Эвандро
10
Семеду
22
Танкович
8
Ммае
5
34
Деветак
34
Деветак
5
28
21
Петрович
21
Петрович
28
10
Фрук
14
Гояк
14
Гояк
10
Фрук
19
Виньято
20
Рукавина
20
Рукавина
19
Виньято
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
28
Одубайо
20
20
28
Одубайо
22
Танкович
14
Марич
14
Марич
22
Танкович
10
Семеду
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Семеду
6
Эйтинг
85
Неофиту
85
Неофиту
6
Эйтинг
Остались в запасе
Риека
Омония
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
1
Vito Kovač
ВР
2
Lovro Kitin
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
90
Christos Konstantinidis
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
82
Andreas Christou
ЦП
44
Новица Эракович
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Риека - Омония
1
4
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
7
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
435
300
Сейвы
5
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.46
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Риека» против «Омонии», 1/16 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Риека» – «Омония»

«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Омония Риека
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