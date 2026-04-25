Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Вуковар: обзор матча 25 апреля 2026

Славен Белупо
25.04.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Вуковар
43' J. Mitrović 49' M. Dabro
10' J. Puljic 90+1' R. Gonzalez
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Вуковар
Завершен
90' +1
ГОЛ! 2:2! R. Gonzalez
Пас отдал Энисс Шабани
Желтая карточка
Marko Petrovic
90'
90'
+4'
89'
Замена
M. Tadic ️️️️➡️️ Kristijan Čabrajić
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ Marko Dabro
82'
Травма
Filip Mažar
81'
79'
Замена
J. Spoljaric ️️️️➡️️ Antonio Bosec
72'
Желтая карточка
Alen Jurilj
68'
Замена
Alen Jurilj ️️️️➡️️ Šimun Butić
Желтая карточка
Dominik Kovačić
64'
64'
Желтая карточка
Luka Klanac
Желтая карточка
L. Bosnjak
61'
Замена
L. Bosnjak ️️️️➡️️ Gabrijel Šivalec
59'
Травма
Gabrijel Šivalec
58'
57'
Желтая карточка
Antonio Bosec
ГОЛ! 2:1! Marko Dabro
Пас отдал Gabrijel Šivalec
49'
46'
Замена
Luka Klanac ️️️️➡️️ Jakov Gurlica
45'
+2'
ГОЛ! 1:1! Josip Mitrović
Пас отдал L. Crepulja
43'
41'
Желтая карточка
L. Banovec
Замена
Marko Petrovic ️️️️➡️️ Filip Jović
33'
Травма
Filip Jović
32'
Желтая карточка
Ivan Ćubelić
28'
10'
ГОЛ! 0:1! J. Puljic
Пас отдал R. Gonzalez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
21
L. Crepulja
(К) ЦП
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Вуковар
42
Antonio Đaković
ВР
14
Морено Живкович
ЦЗ
20
Kristijan Čabrajić
ЦЗ
8
Antonio Bosec
ЦЗ
35
Jakov Gurlica
ЦП
77
Энисс Шабани
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
10
R. Gonzalez
(К) ЦП
28
L. Banovec
ЦП
21
J. Puljic
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
1
Teo Kolar
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Вуковар
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
34
M. Tadic
ЦЗ
50
J. Spoljaric
ЦП
6
J. Biljan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
19
Alen Jurilj
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
33
Luka Klanac
ЦФ
2-2-5
31
Хаджикич
18
5
4
21
11
4
26
7
17
3-5-1-1
42
14
Живкович
20
8
77
Шабани
27
10
28
13
35
21
2
2
4
20
20
4
7
23
23
7
26
24
24
26
20
34
34
20
8
50
50
8
27
19
19
27
35
33
33
35
Остались в запасе
Славен Белупо
Вуковар
32
Ivan Čović
ВР
1
Teo Kolar
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
9
Ivan Božić
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
1
Teo Kolar
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
9
Ivan Božić
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Marino Bulat
ВР
7
Керим Чалханоглу
ЛЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Никита Власенко
ЦЗ
6
J. Biljan
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
11
Lovre Kulušić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Гордон Шильденфельд
Статистика матча Славен Белупо - Вуковар
4
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
427
311
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.36
1.26
xGP (предотвращенные голы)
-0.11
-0.11
Информация о матче
Главный судья:
Patrik Pavlesic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
519
Новости команд
Все
Славен Белупо
Вуковар
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Хайдук
6 : 3
22.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+