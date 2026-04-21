Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Локомотива - Славен Белупо: обзор матча 21 апреля 2026

Локомотива
21.04.2026, вторник, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Славен Белупо
34' M. Sušak 84' B. Boskovic
32' L. Crepulja (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Локомотива - Славен Белупо
Конец матча
Замена
T. Kralevski ️️️️ L. Belcar
90' +2
Замена
P. Smiljanić ️️️️ Я. Василь
90' +2
Замена
M. Lorber ️️️️ M. Subotić
90' +2
90'
+3'
88'
Замена
M. Aščić ️️️️ D. Kovačić
85'
Замена
I. Božić ️️️️ M. Dabro
ГОЛ! 2:1! B. Boskovic
Пас отдал М. Вешович
84'
Замена
D. Vukovic ️️️️ M. Sušak
72'
Замена
A. Stojaković ️️️️ И. Сабра
57'
46'
Замена
L. Bosnjak ️️️️ I. Lepinjica
Второй тайм
45'
+3'
Желтая карточка
M. Sušak
36'
ГОЛ! 1:1! M. Sušak
Пас отдал М. Паяч
34'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1! L. Crepulja
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
23
Марко Вешович
ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
10
Matija Subotić
(К) ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
12
Josip Posavec
ЦФ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
15
Aleks Stojaković
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Славен Белупо
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
8
Leon Geci
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
9
Ivan Božić
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
3-5-1-2
23
Вешович
5
30
6
10
11
28
17
Паяч
29
Василь
9
Сабра
12
4-2-4
31
Хаджикич
5
18
20
2
21
23
15
17
4
7
28
2
2
28
10
14
14
10
29
Василь
25
25
29
Василь
9
Сабра
15
15
9
Сабра
11
30
30
11
23
24
24
23
7
9
9
7
4
29
29
4
Остались в запасе
Локомотива
Славен Белупо
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
8
Leon Geci
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Остались в запасе
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
8
Leon Geci
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Локомотива - Славен Белупо
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
0
Количество передач
497
402
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
2.06
1.04
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
Посещаемость:
157
Новости команд
Все
Локомотива
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Локомотива
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+