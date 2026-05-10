Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Горица: обзор матча 10 мая 2026

Славен Белупо
10.05.2026, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Горица
70' F. Krušelj
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Горица
Конец матча
90'
+3'
Замена
L. Geci ️️️️ L. Bosnjak
88'
Желтая карточка
L. Bosnjak
87'
78'
Замена
S. Kucis ️️️️ B. Bogojević
78'
Замена
W. Sule ️️️️ М. Чабрая
Замена
И. Несторовски ️️️️ Л. Ратшукуду
77'
Замена
M. Aščić ️️️️ I. Lepinjica
77'
Замена
F. Kutlesa ️️️️ M. Lešković
76'
ГОЛ! 1:0! F. Krušelj
Пас отдал D. Kovačić
70'
68'
Желтая карточка
M. Leš
Замена
K. Išasegi ️️️️ Z. Katalinić
65'
62'
Замена
L. Vrzić ️️️️ J. Pršir
Желтая карточка
M. Lešković
50'
Желтая карточка
Z. Katalinić
46'
46'
Замена
Д. Павичич ️️️️ T. Epailly
Второй тайм
45' +2
Замена
M. Leš ️️️️ С. Перич
45'
+3'
44'
Травма
С. Перич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
64
T. Epailly
ЦП
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
11
Wisdom Sule
ЦФ
4-3-3
31
Хаджикич
2
18
5
13
24
21
23
4
15
14
Ратшукуду
3-4-3
71
Матияс
45
Перич
4
Филипович
19
Чабрая
36
25
64
8
22
50
Эрцег
10
5
33
33
5
13
99
99
13
24
8
8
24
14
Ратшукуду
90
Несторовски
90
Несторовски
14
Ратшукуду
23
29
29
23
64
24
Павичич
24
Павичич
64
25
14
14
25
45
Перич
5
5
45
Перич
10
20
20
10
19
Чабрая
11
11
19
Чабрая
Остались в запасе
Славен Белупо
Горица
32
Ivan Čović
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
6
Tomislav Božić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Славен Белупо - Горица
3
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
10
Офсайды
5
1
Количество передач
374
465
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.27
xGP (предотвращенные голы)
-0.46
-0.46
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
616
Новости команд
Все
Славен Белупо
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+