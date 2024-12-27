«Рубин» заинтересовался хорватским защитником

«Рубин» собирается усилить позицию центрального защитника. По данным «Бизнес Online», одним из кандидатов на эту позицию является 24-летний защитник «Горицы» Крешимир Кризманич.

У Кризманича летом истекает контракт с «Горицей».

Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,3 миллиона евро.

Сообщается, что у «Рубина» нет предметного интереса к вингеру колумбийского клуба «Мильонариос» Джону Кордобе, о чем ранее писал «Чемпионат». Права на тезку нападающего «Краснодара» принадлежат гватемальскому «Малакатеко».

По данным «Бизнес Online», агент 20-летнего крайнего защитника дзержинского «Химика» Ярослава Крашевского предлагал игрока «Рубину». Но он выступает на позиции левого защитника, а казанцы продлили контракт с Ильей Рожковым, выступающим в этом амплуа.

Также Legalbet сообщал, что «Рубин» заинтересован в 22-летнем правом защитнике Наиле Омеровиче из «Осиека».