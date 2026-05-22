Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Осиек - Славен Белупо: обзор матча 22 мая 2026

Осиек
22.05.2026, пятница, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Славен Белупо
55' N. Omerović 62' M. Jovičić
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Осиек - Славен Белупо
Конец матча
90'
+3'
86'
Замена
L. Geci ️️️️ Л. Ратшукуду
86'
Замена
L. Ćurković ️️️️ И. Несторовски
Замена
Й. Мерсинай ️️️️ M. Jovičić
78'
Замена
J. Ježić ️️️️ N. Farkaš
77'
73'
Замена
Z. Katalinić ️️️️ M. Lešković
Замена
O. Petrusenko ️️️️ L. Vrbančić
67'
Замена
I. Barić ️️️️ A. Jakupovic
67'
ГОЛ! 2:0! M. Jovičić
Пас отдал A. Jakupovic
62'
61'
Замена
G. Šivalec ️️️️ L. Bosnjak
61'
Замена
️️️️ V. Međimorec
ГОЛ! 1:0! N. Omerović
Пас отдал N. Farkaš
55'
Второй тайм
45'
+1'
Замена
Š. Begović ️️️️ S. Akere
21'
Травма
S. Akere
20'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
12
Matej Grahovac
ВР
22
Роко Юришич
ЛЗ
49
Ivano Kolarik
ЦЗ
21
Владан Бубанья
ОП
18
Niko Farkaš
ЦП
11
Nail Omerović
ЦП
23
Luka Vrbančić
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
98
Miloš Jovičić
ЦФ
17
A. Jakupovic
ЦФ
39
D. Bukvic
(К) ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Осиек
1
Nikola Curcija
ВР
5
Йон Мерсинай
ЦЗ
45
Šimun Begović
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
48
Jona Ježić
ЦП
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
46
Ivan Barić
ЦФ
Славен Белупо
1
Teo Kolar
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
2-1-4-3
12
22
Юришич
49
21
Бубанья
18
23
57
11
39
17
98
4-2-4
32
13
18
33
2
21
24
90
Несторовски
15
4
14
Ратшукуду
98
5
Мерсинай
5
Мерсинай
98
57
45
45
57
18
48
48
18
23
16
16
23
17
46
46
17
13
5
5
13
90
Несторовски
16
16
90
Несторовски
14
Ратшукуду
8
8
14
Ратшукуду
24
26
26
24
Остались в запасе
Осиек
Славен Белупо
1
Nikola Curcija
ВР
99
Tonio Teklić
ЦП
1
Teo Kolar
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Nikola Curcija
ВР
99
Tonio Teklić
ЦП
Остались в запасе
1
Teo Kolar
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
7
Marko Dabro
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Осиек - Славен Белупо
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
16
2
Нарушения
19
12
Офсайды
0
2
Количество передач
433
407
Сейвы
2
7
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
10
3
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
2.36
0.39
xGP (предотвращенные голы)
1.45
1.45
Информация о матче
Главный судья:
Marko Crnojevic, Croatia
Стадион:
Opus Arena, Osijek
Посещаемость:
1572
Новости команд
Все
Осиек
Славен Белупо
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Оренбург» отдал в аренду летнего новичка
9 января
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии
2024.05.30 12:36
3
«Интер» следит за «новым Осимхеном» и «новым Манджукичем»
2024.05.04 08:44
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Осиек
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Вуковар
1 : 0
02.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+