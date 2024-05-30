«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

«Локомотив» хочет усилить атаку Рамоном Мьересом из «Осиека».

Переговоры о трансфере 27-летнего аргентинца уже стартовали.

«В случае осуществления перехода сумма трансфера составит около 3-4 миллионов евро. «Локомотив» уже общался с клубом и представителями игрока.

Препятствием может стать зарплата игрока – сторона нападающего требует около 1,2 миллиона евро в год, что является потолком для «Локомотива», – сообщил источник.