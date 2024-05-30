«Локомотив» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

«Локомотив» хочет усилить атаку Рамоном Мьересом из «Осиека».
Переговоры о трансфере 27-летнего аргентинца уже стартовали.
«В случае осуществления перехода сумма трансфера составит около 3-4 миллионов евро. «Локомотив» уже общался с клубом и представителями игрока.
Препятствием может стать зарплата игрока – сторона нападающего требует около 1,2 миллиона евро в год, что является потолком для «Локомотива», – сообщил источник.
- Мьерес – лучший бомбардир чемпионата Хорватии-2023/24.
- Он забил 19 голов в 34 матчах.
Источник: «Чемпионат»