Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Истра 1961 - Славен Белупо: обзор матча 04 мая 2026

Истра 1961
04.05.2026, понедельник, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
3 : 1
Завершен
Славен Белупо
6' С. Превляк 23' С. Превляк 63' V. Rozić
38' M. Dabro
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Славен Белупо
Конец матча
90'
+3'
Замена
Л. Штулац ️️️️ S. Loncar
87'
Замена
N. Šepić ️️️️ М. Хайстер
76'
Замена
A. Maurić ️️️️ V. Rozić
76'
75'
Замена
E. Qestaj ️️️️ I. Lepinjica
75'
Замена
M. Aščić ️️️️ M. Dabro
74'
Травма
M. Dabro
67'
Замена
G. Šivalec ️️️️ M. Petrovic
Замена
D. Ahmeti ️️️️ Э. Фредериксен
67'
Замена
А. Кадушич ️️️️ R. Hrvatin
66'
ГОЛ! 3:1! V. Rozić
Пас отдал М. Хайстер
63'
57'
Замена
M. Lešković ️️️️ А. Гргич
56'
Травма
А. Гргич
Второй тайм
45'
+1'
38'
ГОЛ! 2:1! M. Dabro
Пас отдал А. Гргич
ГОЛ! 2:0! С. Превляк
Пас отдал V. Rozić
23'
ГОЛ! 1:0! С. Превляк
Пас отдал R. Hrvatin
6'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
24
Filip Taraba
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
16
Samuli Miettinen
ЦЗ
26
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
S. Loncar
ЦП
5
Йосип Радошевич
(К) ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
17
Эмиль Фредериксен
ПВ
44
Rene Hrvatin
ЦФ
9
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
7
Marko Dabro
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
13
Niko Šepić
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
23
Лео Штулац
ОП
20
Dukan Ahmeti
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
29
Аллен Обандо
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Славен Белупо
1
Teo Kolar
ВР
13
Marko Lešković
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
4-3-1-2
1
24
16
26
Хайстер
38
10
5
Радошевич
7
17
Фредериксен
9
Превляк
44
4-3-1-2
31
Хаджикич
2
20
18
5
23
21
24
27
Гргич
15
7
26
Хайстер
13
13
26
Хайстер
44
97
Кадушич
97
Кадушич
44
10
23
Штулац
23
Штулац
10
17
Фредериксен
20
20
17
Фредериксен
7
8
8
7
27
Гргич
13
13
27
Гргич
20
26
26
20
23
19
19
23
7
29
29
7
Остались в запасе
Истра 1961
Славен Белупо
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
29
Аллен Обандо
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
1
Teo Kolar
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
28
Andro Sokac
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
18
Israel Ayuma
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
29
Аллен Обандо
ЦФ
66
Pemi Aderoju
ЦФ
77
Charles Adah Agada
ЦФ
Остались в запасе
1
Teo Kolar
ВР
16
Luka Ćurković
ЦЗ
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
28
Andro Sokac
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Истра 1961 - Славен Белупо
Всего ударов по воротам
11
24
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
11
Нарушения
9
8
Офсайды
2
6
Количество передач
374
398
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
15
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-0.49
-0.49
Информация о матче
Главный судья:
Filip Dragasevic, Croatia
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
1063
Новости команд
Все
Истра 1961
Славен Белупо
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Совладельцы «Спартака» могут выкупить хорватскую «Истру 1961»
2018.01.12 10:32
7
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Истра 1961
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Осиек
0 : 1
10.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+