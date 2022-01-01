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Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»

Стипе Лапич, агент полузащитника «Славена» Михаила Каймакова, сообщил, что вероятность перехода игрока в российский клуб по-прежнему существует.

«Интерес из России к Каймакову по-прежнему есть, но окончательно пока ни с кем не договорились. Официального предложения не было, пока только разговоры.

Кроме того, есть варианты в Бельгии, Австрии и интерес от двух польских команд, но их не рассматриваем – чемпионат Польши не для него, думаю.

Михаил может стать топ-футболистом. Его признавали лучшим игроком сборной в трех последних матчах. Он играл бы сейчас на другом уровне, если бы три года назад не было травмы крестообразных связок, потом почти полтора года болел ковидом.

Если будет выбор, ему лучше остаться в хорватской лиге, нежели переходить в польскую.

  • В прошлом сезоне 23-летний Каймаков забил 2 гола и сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 400 тысяч евро.
  • Сообщалось, что хавбеком сборной Молдавии интересуются 3 клуба РПЛ, в том числе «Крылья Советов».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10810

    Алексей З 1 час назад

    Кресты + 1,5 года ковид. Когда же он играл ?
    Молдова. Неужели в России уже лучше нет ?

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