Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Динамо Загреб: обзор матча 17 мая 2026

Славен Белупо
17.05.2026, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
1 : 4
Завершен
Динамо Загреб
27' F. Krušelj
50' F. Topić 58' Г. Видович 80' Д. Бельо 85' Х. Кордоба
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Динамо Загреб
Завершен
Замена
Filip Kutlesa ️️️️➡️️ Лосика Ратшукуду
86'
Замена
Luka Ćurković ️️️️➡️️ Zvonimir Katalinić
86'
85'
ГОЛ! 1:4! Хуан Кордоба
82'
Замена
Moris Valinčić ️️️️➡️️ Paul Bismarck Tabinas
80'
ГОЛ! 1:3! Дион Бельо
Замена
Marko Lešković ️️️️➡️️ Vinko Međimorec
75'
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Karlo Išasegi
74'
69'
Замена
Josip Brundić ️️️️➡️️ Габриэль Видович
68'
Замена
Хуан Кордоба ️️️️➡️️ Mateo Lisica
Замена
Илия Несторовски ️️️️➡️️ Ivan Ćubelić
68'
59'
Замена
Sven Šunta ️️️️➡️️ Исмаэль Беннасер
59'
Замена
Cardoso Varela ️️️️➡️️ Fran Topić
58'
ГОЛ! 1:2! Габриэль Видович
Пас отдал Paul Bismarck Tabinas
50'
ГОЛ! 1:1! Fran Topić
ГОЛ! 1:0! Filip Krušelj
Пас отдал Лосика Ратшукуду
27'
6'
Желтая карточка
Исмаэль Беннасер
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
(К) ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
24
L. Bosnjak
ЦП
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
14
Лосика Ратшукуду
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
15
Niko Galešić
(К) ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
21
Mateo Lisica
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Славен Белупо
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
99
Filip Kutlesa
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
20
Marko Petrovic
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
88
Tai Znuderl
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
48
Nikolas Šimić
ЦЗ
49
Nikola Radnić
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
55
Josip Brundić
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
23
Cardoso Varela
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
4-3-3
31
Хаджикич
33
18
5
2
21
23
24
14
Ратшукуду
4
15
3-3-4
44
Филипович
13
22
42
14
30
4
Беннасер
10
Видович
21
9
Бельо
15
14
Ратшукуду
99
99
14
Ратшукуду
5
16
16
5
2
13
13
2
33
26
26
33
15
90
Несторовски
90
Несторовски
15
13
25
25
13
4
Беннасер
41
41
4
Беннасер
10
Видович
55
55
10
Видович
21
70
Кордоба
70
Кордоба
21
30
23
23
30
Остались в запасе
Славен Белупо
Динамо Загреб
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
1
Даниэль Загорац
ВР
88
Tai Znuderl
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
48
Nikolas Šimić
ЦЗ
49
Nikola Radnić
ЦЗ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
1
Teo Kolar
ВР
32
Ivan Čović
ВР
20
Marko Petrovic
ЦЗ
8
Leon Geci
ЦП
29
Marko Aščić
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
19
Ernis Qestaj
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
88
Tai Znuderl
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
48
Nikolas Šimić
ЦЗ
49
Nikola Radnić
ЦЗ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Славен Белупо - Динамо Загреб
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
10
Офсайды
4
1
Количество передач
378
517
Сейвы
4
2
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
2.52
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
2415
Новости команд
Все
Славен Белупо
Динамо Загреб
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+