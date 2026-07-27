Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и швейцарским «Туном» пройдет 28 июля 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир». Хозяева имеют комфортное преимущество благодаря гостевому голу после ничьей 1:1 в первом матче и находятся в феноменальной форме – 22 матча без поражений подряд. Гости, в свою очередь, также показывают неплохую результативность, но их оборона остается уязвимой – они пропускают в 16 последних матчах. Сможет ли «Тун» прервать беспроигрышную серию загребцев и сотворить сенсацию на «Максимире», или «Динамо» уверенно использует преимущество домашнего поля и продолжит свой путь в Лиге чемпионов? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Динамо Загреб» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом: команда не проигрывает в 22 последних матчах во всех турнирах, а в последних пяти встречах забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). В первом матче против «Туна» хорваты сыграли вничью 1:1, забив важный гостевой гол, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой. Домашняя форма «Динамо» традиционно сильна, а опыт выступлений в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы делает их фаворитом даже против крепкого швейцарского клуба. Оборона загребцев выглядит надежно, а атака способна реализовать моменты, особенно при поддержке трибун. В товарищеских матчах «Динамо» уверенно переигрывало «Копер» (4:2) и «Радомле» (3:0), что подтверждает их готовность.

«Тун» также демонстрирует хорошую атакующую игру: в последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и забивает в шести последних встречах. В первом матче швейцарцы сумели забить «Динамо» и не проиграть, но их оборона остается слабым местом – они пропускают в 16 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускают 1.20 гола. В чемпионате Швейцарии «Тун» недавно обыграл «Люцерн» (3:1), что подтверждает их боеспособность, но уровень сопротивления в Лиге чемпионов выше. В гостевых еврокубках швейцарцам будет сложнее: им нужно забивать и при этом не пропускать, но их защита редко остается сухой.

С учетом всех факторов победа «Динамо Загреб» выглядит наиболее вероятным исходом. Хорватский гранд имеет преимущество домашнего поля, длительную беспроигрышную серию, опыт и гостевой гол, который позволяет им играть более спокойно. «Тун» будет вынужден атаковать, что может привести к контратакам хозяев, которые они наверняка реализуют. Победа «Динамо» с разницей как минимум в один мяч, а скорее в два, является обоснованным прогнозом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Динамо» сыграло вничью 1:1 в гостях, забив важный гол, что дает им преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Динамо» (22 матча без поражений) и надежная оборона (0.60 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны уверенно победить дома. «Тун», несмотря на атакующий потенциал, пропускает в 16 матчах подряд, что делает их уязвимыми на выезде.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Загреб» сумеет обыграть «Тун» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, гостевой гол и длительную серию без поражений. Хозяева имеют класс, опыт и надежную оборону, тогда как гости вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Динамо» забивает в среднем 1.60 гола за матч, а «Тун» пропускает 1.20, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Динамо Загреб» и «Туном» состоится 28 июля 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.