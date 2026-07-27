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«Динамо Загреб» – «Тун»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027

27 июля 2026 8:12
Динамо Загреб - Тун
28 июл. 2026, вторник 21:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и швейцарским «Туном» пройдет 28 июля 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир». Хозяева имеют комфортное преимущество благодаря гостевому голу после ничьей 1:1 в первом матче и находятся в феноменальной форме – 22 матча без поражений подряд. Гости, в свою очередь, также показывают неплохую результативность, но их оборона остается уязвимой – они пропускают в 16 последних матчах. Сможет ли «Тун» прервать беспроигрышную серию загребцев и сотворить сенсацию на «Максимире», или «Динамо» уверенно использует преимущество домашнего поля и продолжит свой путь в Лиге чемпионов? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Динамо Загреб» подходит к ответной игре с подавляющим преимуществом: команда не проигрывает в 22 последних матчах во всех турнирах, а в последних пяти встречах забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустила всего три (0.60 в среднем). В первом матче против «Туна» хорваты сыграли вничью 1:1, забив важный гостевой гол, что дает им тактическое преимущество перед домашней игрой. Домашняя форма «Динамо» традиционно сильна, а опыт выступлений в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы делает их фаворитом даже против крепкого швейцарского клуба. Оборона загребцев выглядит надежно, а атака способна реализовать моменты, особенно при поддержке трибун. В товарищеских матчах «Динамо» уверенно переигрывало «Копер» (4:2) и «Радомле» (3:0), что подтверждает их готовность.

«Тун» также демонстрирует хорошую атакующую игру: в последних пяти матчах команда забила семь голов (в среднем 1.40 за игру) и забивает в шести последних встречах. В первом матче швейцарцы сумели забить «Динамо» и не проиграть, но их оборона остается слабым местом – они пропускают в 16 последних матчах подряд и в среднем за последние пять игр пропускают 1.20 гола. В чемпионате Швейцарии «Тун» недавно обыграл «Люцерн» (3:1), что подтверждает их боеспособность, но уровень сопротивления в Лиге чемпионов выше. В гостевых еврокубках швейцарцам будет сложнее: им нужно забивать и при этом не пропускать, но их защита редко остается сухой.

С учетом всех факторов победа «Динамо Загреб» выглядит наиболее вероятным исходом. Хорватский гранд имеет преимущество домашнего поля, длительную беспроигрышную серию, опыт и гостевой гол, который позволяет им играть более спокойно. «Тун» будет вынужден атаковать, что может привести к контратакам хозяев, которые они наверняка реализуют. Победа «Динамо» с разницей как минимум в один мяч, а скорее в два, является обоснованным прогнозом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этих команд «Динамо» сыграло вничью 1:1 в гостях, забив важный гол, что дает им преимущество перед ответной игрой. Текущая форма «Динамо» (22 матча без поражений) и надежная оборона (0.60 пропущенных за игру) указывают на то, что они должны уверенно победить дома. «Тун», несмотря на атакующий потенциал, пропускает в 16 матчах подряд, что делает их уязвимыми на выезде.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига чемпионов, 2 раунд
Тун
1 : 1
21.07.2026
Динамо Загреб

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
3
Бруно Года
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ПЗ
8
Михаил Зайцев
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
99
Мислав Оршич
ЦП
10
Габриэль Видович
ЦП
21
Матео Лисица
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Тун
1
Никлас Штеффен
ВР
27
Michael Heule
ЛЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
19
Ян Бамерт
ЦЗ
47
Фабио Ферраро
ПЗ
30
Нико Майер
ЛП
78
Valmir Matoshi
ЦП
16
Юстин Рот
ЦП
70
Нильс Райхмут
ПП
96
Брайтон Лабо
ЦФ
9
Furkan Dursun
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
4-5-1
44
Филипович
3
Года
26
Маккена
36
Домингес
25
Валинчич
27
Мишич
99
Оршич
10
Видович
21
Лисица
8
Зайцев
9
Бельо
4-4-2
1
Штеффен
47
Ферраро
23
Бюрки
19
Бамерт
27
Heule
70
Райхмут
78
Matoshi
16
Рот
30
Майер
9
Dursun
96
Лабо
Остались в запасе
Динамо Загреб
Тун
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Мауро Лустринелли

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Динамо Загреб» сумеет обыграть «Тун» с разницей как минимум в два мяча в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, используя преимущество домашнего поля, гостевой гол и длительную серию без поражений. Хозяева имеют класс, опыт и надежную оборону, тогда как гости вынуждены будут раскрываться, что приведет к голам в их ворота. Учитывая, что «Динамо» забивает в среднем 1.60 гола за матч, а «Тун» пропускает 1.20, хозяева должны реализовать свое преимущество. Ставка на победу «Динамо» с форой (-1.5) за 2.05 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Динамо Загреб» и «Туном» состоится 28 июля 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 21:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть онлайн

2.05
Победа «Динамо» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Тун Динамо Загреб
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