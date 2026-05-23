Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Загреб - Локомотива: обзор матча 23 мая 2026

Динамо Загреб
23.05.2026, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Локомотива
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Локомотива
Завершен
84'
Замена
Домагой Антолич ️️️️➡️️ Matija Subotić
84'
Замена
Марин Леовац ️️️️➡️️ Gentrit Salihu
Замена
Cardoso Varela ️️️️➡️️ Исмаэль Беннасер
78'
75'
Замена
Mirko Sušak ️️️️➡️️ Яков-Антон Василь
Замена
Монсеф Бакрар ️️️️➡️️ Дион Бельо
71'
62'
Замена
Petar Zvonimir Kostelac ️️️️➡️️ Марко Паяч
Замена
Sven Šunta ️️️️➡️️ Mateo Lisica
54'
Замена
Рауль Торренте ️️️️➡️️ Niko Galešić
54'
Замена
Хуан Кордоба ️️️️➡️️ Fran Topić
54'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
(К) ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
42
Marko Zebić
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
30
Fran Topić
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Mateo Lisica
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
25
Gentrit Salihu
ЦП
14
Marcel Lorber
ЦП
2
Anes Huskić
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
25
Moris Valinčić
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
55
Josip Brundić
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
23
Cardoso Varela
ЦФ
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
3
Petar Zvonimir Kostelac
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
6
B. Boskovic
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
3-3-4
1
Ливакович
13
42
22
30
14
4
Беннасер
21
15
9
Бельо
10
Видович
2-5-2-1
32
20
Колингер
5
28
25
14
2
10
29
Василь
17
Паяч
30
15
16
Торренте
16
Торренте
15
21
41
41
21
30
70
Кордоба
70
Кордоба
30
9
Бельо
71
Бакрар
71
Бакрар
9
Бельо
4
Беннасер
23
23
4
Беннасер
25
22
Леовац
22
Леовац
25
17
Паяч
3
3
17
Паяч
29
Василь
11
11
29
Василь
10
8
Антолич
8
Антолич
10
Остались в запасе
Динамо Загреб
Локомотива
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
55
Josip Brundić
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Марио Ковачевич
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
6
B. Boskovic
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
44
Иван Филипович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
55
Josip Brundić
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
6
B. Boskovic
ЦП
12
Josip Posavec
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Динамо Загреб - Локомотива
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
15
Офсайды
2
3
Количество передач
545
332
Сейвы
5
1
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.95
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Информация о матче
Главный судья:
Ante Terzic, Croatia
Стадион:
Stadion Maksimir, Zagreb
Посещаемость:
24935
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Локомотива
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Загреб
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+