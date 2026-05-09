Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вараждин - Локомотива: обзор матча 09 мая 2026

Вараждин
09.05.2026, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
6' М. Вук
50' L. Belcar
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Вараждин - Локомотива
Завершен
90' +2
Замена
David Virgili Fernandez ️️️️➡️️ D. Vukovic
90'
+3'
Замена
L. Posinkovic ️️️️➡️️ Матей Вук
89'
Желтая карточка
I. Tavares
75'
Замена
Силвио Илинкович ️️️️➡️️ L. Mamic
69'
65'
Замена
Aleks Stojaković ️️️️➡️️ Ибрагим Сабра
Замена
Novak Tepšić ️️️️➡️️ Aleksa Latković
61'
Замена
Ivan Canjuga ️️️️➡️️ Mario Marina
61'
50'
ГОЛ! 1:1! Leon Belcar
Пас отдал D. Vukovic
46'
Замена
Leon Belcar ️️️️➡️️ Mirko Sušak
Замена
Давид Пуцлин ️️️️➡️️ Tomislav Duvnjak
46'
45'
+2'
Желтая карточка
Tomislav Duvnjak
42'
29'
Замена
Marcel Lorber ️️️️➡️️ Марко Вешович
28'
Травма
Марко Вешович
ГОЛ! 1:0! Матей Вук
Пас отдал I. Tavares
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
33
Josip Silić
ВР
23
Frane Maglica
ЦЗ
14
Roberto Punčec
ЦЗ
2
Sven Lesjak
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
24
Mario Marina
(К) ЦП
10
Aleksa Latković
ЦП
22
L. Mamic
ЦП
7
Матей Вук
ЛВ
38
I. Tavares
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Денис Колингер
(К) ЦЗ
5
Tino Jukić
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
10
Matija Subotić
ЦП
25
Pavle Smiljanić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
9
Ибрагим Сабра
ЦФ
30
D. Vukovic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
21
Teo Novak
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
30
L. Posinkovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ОП
28
Ivan Canjuga
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Локомотива
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
14
Marcel Lorber
ЦП
28
Leon Belcar
ЦП
15
Aleks Stojaković
ЦФ
21
David Virgili Fernandez
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
4-4-1-1
33
23
2
25
14
8
10
22
24
7
Вук
38
4-3-1-2
32
20
Колингер
5
30
23
Вешович
10
25
11
29
Василь
30
9
Сабра
7
Вук
30
30
7
Вук
10
16
16
10
8
6
Пуцлин
6
Пуцлин
8
24
28
28
24
22
15
Илинкович
15
Илинкович
22
23
Вешович
14
14
23
Вешович
11
28
28
11
9
Сабра
15
15
9
Сабра
30
21
21
30
Остались в запасе
Вараждин
Локомотива
21
Teo Novak
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
21
Teo Novak
ВР
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Filipe Jose Quissequel
ЦФ
9
Stipe Jurić
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
2
Teodor Kralevski
ЦЗ
12
Josip Posavec
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Вараждин - Локомотива
2
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
16
Офсайды
1
0
Количество передач
318
465
Точность передач %
72
81
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
0
1
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.28
xGP (предотвращенные голы)
-0.77
-0.77
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
2286
Новости команд
Все
Вараждин
Локомотива
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Вараждин
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Вараждин
2 : 0
23.05.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Вуковар
0 : 2
15.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Хайдук
3 : 1
03.05.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Локомотива
1 : 1
16.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Вараждин
1 : 1
09.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Осиек
0 : 0
25.04.2026
Локомотива
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+