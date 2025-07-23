В четверг, 24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграют «Вараждин» (Хорватия) и «Санта Клара» (Португалия). Матч пройдет в Вараждине, начало – в 21:00 (мск).

«Вараждин»

Команда Николы Сафарича финишировала на 4-й позиции в чемпионате Хорватии сезона-2024/25, набрав 49 очков. «Ворождин» добыл 11 побед, 16 раз сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 28:24.

В рейтинге УЕФА хорватский клуб занимает 291-е место.

Результаты «Вараждина» в товарищеских играх:

18.07.25 «Сесвете» (Хорватия) – «Вараждин» – 0:0;

17.07.25 «Вараждин» – «Заря» (Украина) – 2:1;

12.07.25 «Сараево» (Босния и Герцеговина) – «Вараждин» – 2:1;

11.07.25 «Алуминий» (Словения) – «Вараждин» – 0:2.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» набрала 57 очков в чемпионате Португалии сезона 2024/25 и занял 5-е место. Подопечные Вашку Матуша добыли 17 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 36:32.

Команда из города Понта-Делгада находится на 145-м месте в рейтинге УЕФА.

Предыдущие результаты «Санта-Клара» в товарищеских играх:

16.07.25 «Фаренсе» (Португалия) – «Санта-Клара» – 1:1;

15.07.25 «Санта-Клара» – «Вулверхэмптон» (Англия) – 2:1;

12.07.25 «Санта-Клара» – «Мидлсбро» (Англия) – 1:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Вараждин» – «Санта-Клара»

Команды еще готовятся к сезону и к очному противостоянию подойдут не в оптимальных кондициях. В Вараждине ожидается жаркая погода (под +30 градусов к началу матча) – высоких скоростей ждать не стоит. Наш прогноз – 0:0 с коэффициентом 6.00.