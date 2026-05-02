Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Горица - Динамо Загреб: обзор матча 02 мая 2026

Горица
02.05.2026, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Динамо Загреб
12' J. Pršir
5' А. Ходжа 90' М. Бакрар
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Горица - Динамо Загреб
Конец матча
Замена
S. Kucis ️️️️ Д. Павичич
90'
90'
ГОЛ! 1:2! М. Бакрар
Пас отдал С. Домингес
90'
+4'
80'
Желтая карточка
С. Домингес
Замена
W. Sule ️️️️ А. Эрцег
78'
Замена
L. Vrzić ️️️️ B. Bogojević
78'
77'
Замена
И. Беннасер ️️️️ Й. Мишич
68'
Замена
M. Lisica ️️️️ А. Ходжа
Замена
T. Epailly ️️️️ J. Pršir
66'
65'
Желтая карточка
M. Perez Vinlöf
62'
Замена
Л. Стойкович ️️️️ M. Soldo
62'
Замена
F. Topić ️️️️ Д. Бельо
62'
Замена
С. Домингес ️️️️ С. Маккена
61'
Травма
С. Маккена
Второй тайм
45'
+2'
ГОЛ! 1:1! J. Pršir
Пас отдал A. Kavelj
12'
5'
ГОЛ! 0:1! А. Ходжа
Пас отдал Й. Мишич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
71
Давор Матияс
ВР
19
Марьян Чабрая
ЛЗ
45
Стефан Перич
ЦЗ
4
Яков Филипович
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
8
Iker Pozo
ЦП
36
Ante Kavelj
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
50
Анте Эрцег
ЦФ
10
Jurica Pršir
(К) ЦФ
22
Z. Trontelj
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
25
Moris Valinčić
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
22
Matteo Perez Vinlöf
ЦЗ
14
Marko Soldo
ЦП
14
Йосип Мишич
(К) ЦП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Горица
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
64
T. Epailly
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
14
Stjepan Kucis
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
11
Wisdom Sule
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
30
Fran Topić
ЦП
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
4
Лука Стойкович
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
3-4-3
71
Матияс
19
Чабрая
4
Филипович
45
Перич
24
Павичич
36
25
8
22
10
50
Эрцег
3-2-1-4
1
Ливакович
25
26
Маккена
22
14
14
Мишич
11
Ходжа
71
Бакрар
10
Видович
15
9
Бельо
10
64
64
10
24
Павичич
14
14
24
Павичич
50
Эрцег
11
11
50
Эрцег
25
20
20
25
26
Маккена
36
Домингес
36
Домингес
26
Маккена
9
Бельо
30
30
9
Бельо
14
Мишич
4
Беннасер
4
Беннасер
14
Мишич
14
4
Стойкович
4
Стойкович
14
11
Ходжа
21
21
11
Ходжа
Остались в запасе
Горица
Динамо Загреб
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
1
Muhamed Šahinović
ВР
30
Darijan Žarkov
ВР
21
Hadji Issa Moustapha
ЦЗ
35
Zvonimir Josić
ЦЗ
7
Ognjen Bakić
ЦП
32
E. Durakovic
ЦП
18
Ivan Fiolić
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
40
Иван Филипович
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
3
Bruno Goda
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Горица - Динамо Загреб
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
8
Нарушения
4
13
Офсайды
1
1
Количество передач
378
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.31
xGP (предотвращенные голы)
-0.25
-0.25
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Vukancic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
2838
Новости команд
Все
Горица
Динамо Загреб
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
Вчера, 08:58
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
2
Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Горица
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Горица
2 : 0
16.05.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Горица
1 : 0
27.04.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Динамо Загреб
0 : 0
23.05.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Динамо Загреб
2 : 0
09.05.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Горица
1 : 2
02.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Динамо Загреб
2 : 1
26.04.2026
Вараждин
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+