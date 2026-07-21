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  • «Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

«Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

21 июля, 19:50
Тун
21.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Динамо Загреб
20' Б. Лабе
86' М. Зайц
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
1
Никлас Штеффен
ВР
23
Марко Бюрки
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
78
Вальмир Матоши
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
9
Фуркан Дурсун
ЦП
30
Нико Майер
АП
47
Фабио Фехр
ПП
96
Брайтон Лабе
ЦФ
70
Нильс Райхмут
ЦФ
27
Майкл Хьюле
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
8
Миха Зайц
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
3
Бруно Года
ЦП
99
Мислав Оршич
ЛВ
21
Mateo Lisica
ЦФ
10
Габриэль Видович
ЦФ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Тун
54
Louis Passavant
ЦЗ
37
Люсьен Далер
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
13
Нассим Зоукит
ЦЗ
52
Adam Ilic
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
80
Simon Lengen
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
33
Марк Гутбуб
ЦФ
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
30
Фран Топич
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
11
Арбер Ходжа
ЛВ
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
2-4-1-3
1
Штеффен
23
Бюрки
19
Бамерт
78
Матоши
16
Рот
9
Дурсун
47
Фехр
30
Майер
27
Хьюле
70
Райхмут
96
Лабе
3-3-1-3
44
Филипович
26
Маккена
36
Домингес
25
Валинчич
8
Зайц
27
Мишич
3
Года
99
Оршич
9
Бельо
10
Видович
21
27
Хьюле
37
Далер
37
Далер
27
Хьюле
70
Райхмут
5
Бюрги
5
Бюрги
70
Райхмут
30
Майер
13
Зоукит
13
Зоукит
30
Майер
96
Лабе
18
Ибайи
18
Ибайи
96
Лабе
9
Дурсун
33
Гутбуб
33
Гутбуб
9
Дурсун
99
Оршич
30
Топич
30
Топич
99
Оршич
10
Видович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Видович
21
11
Ходжа
11
Ходжа
21
Остались в запасе
Тун
Динамо Загреб
54
Louis Passavant
ЦЗ
52
Adam Ilic
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
80
Simon Lengen
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
54
Louis Passavant
ЦЗ
52
Adam Ilic
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
80
Simon Lengen
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Тун - Динамо Загреб
3
2
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
19
13
Офсайды
3
3
Количество передач
305
411
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Тун» против «Динамо Загреб», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тун» – «Динамо Загреб»

«Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Динамо Загреб Тун
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