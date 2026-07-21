21.07.2026, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Тун
Тун
2-4-1-3
1
Штеффен
23
Бюрки
19
Бамерт
78
Матоши
16
Рот
9
Дурсун
47
Фехр
30
Майер
27
Хьюле
70
Райхмут
96
Лабе
3-3-1-3
44
Филипович
26
Маккена
36
Домингес
25
Валинчич
8
Зайц
27
Мишич
3
Года
99
Оршич
9
Бельо
10
Видович
21
27
Хьюле
37
Далер
37
Далер
27
Хьюле
70
Райхмут
5
Бюрги
5
Бюрги
70
Райхмут
30
Майер
13
Зоукит
13
Зоукит
30
Майер
96
Лабе
18
Ибайи
18
Ибайи
96
Лабе
9
Дурсун
33
Гутбуб
33
Гутбуб
9
Дурсун
99
Оршич
30
Топич
30
Топич
99
Оршич
10
Видович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Видович
21
11
Ходжа
11
Ходжа
21
Остались в запасе
Тун
Динамо Загреб
54
Louis Passavant
ЦЗ
52
Adam Ilic
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
80
Simon Lengen
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
54
Louis Passavant
ЦЗ
52
Adam Ilic
ЦП
21
Dorian Derbaci
ЦП
80
Simon Lengen
ЦФ
11
Лейтон Стюарт
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
25
Tim Spycher
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Загорац
ВР
33
Иван Невистич
ВР
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
22
Маттео Перес Винлёф
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
15
Niko Galešić
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
Главный тренер
Мауро Лустринелли
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Тун - Динамо Загреб
3
2
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
19
13
Офсайды
3
3
Количество передач
305
411
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
80
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Тун» против «Динамо Загреб», 2 квалификационный раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 июля в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тун» – «Динамо Загреб»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»