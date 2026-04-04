Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперкубок ЧМ-2026 Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Славен Белупо - Риека: обзор матча 04 апреля 2026

Славен Белупо
04.04.2026, суббота, 18:45
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Риека
5' Т. Фрук (П) 14' Т. Фрук
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Риека
Завершен
90'
+3'
89'
Замена
Ante Matej Jurić ️️️️➡️️ Даниэль Аду-Аджей
Замена
Gabrijel Šivalec ️️️️➡️️ Ален Гргич
88'
Замена
Karlo Išasegi ️️️️➡️️ Filip Krušelj
88'
81'
Желтая карточка
Alfonso Barco
81'
Замена
️️️️➡️️ Тони Фрук
73'
Замена
Габриэль Рукавина ️️️️➡️️ Амер Гояк
72'
Замена
Юстас Ласицкас ️️️️➡️️ Мервейл Ндокит
Замена
L. Bosnjak ️️️️➡️️ Josip Mitrović
72'
Замена
Filip Jović ️️️️➡️️ Antonio Jakir
71'
Травма
Antonio Jakir
70'
Замена
Igor Lepinjica ️️️️➡️️ Ivan Ćubelić
58'
45'
+1'
14'
ГОЛ! 0:2! Тони Фрук
Пас отдал Даниэль Аду-Аджей
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Тони Фрук
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Filip Krušelj
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
3
Antonio Jakir
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЛВ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
15
Ivan Ćubelić
ЦФ
17
Filip Mažar
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
13
Мартин Зломислич
ВР
34
Младен Деветак
ЛАЗ
45
Анте Майсторович
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
55
Alfonso Barco
ЦЗ
22
Анте Орек
ПЗ
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Тони Фрук
АП
14
Амер Гояк
АП
20
Мервейл Ндокит
АП
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
33
Karlo Išasegi
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
24
L. Bosnjak
ЦП
4
Filip Jović
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
26
Gabrijel Šivalec
ЦФ
28
Andro Sokac
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Риека
99
Aleksa Todorović
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
11
Габриэль Рукавина
ЛВ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
77
Ante Matej Jurić
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
2-2-1-5
31
Хаджикич
18
6
3
21
27
Гргич
15
7
11
17
4
4-1-1-3-1
13
Зломислич
22
Орек
6
Радельич
55
45
Майсторович
34
Деветак
26
Дантас
14
Гояк
20
Ндокит
10
Фрук
18
Аду-Аджей
18
33
33
18
11
24
24
11
3
4
4
3
15
23
23
15
27
Гргич
26
26
27
Гргич
20
Ндокит
23
Ласицкас
23
Ласицкас
20
Ндокит
14
Гояк
11
Рукавина
11
Рукавина
14
Гояк
18
Аду-Аджей
77
77
18
Аду-Аджей
Остались в запасе
Славен Белупо
Риека
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
28
Andro Sokac
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
99
Aleksa Todorović
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
12
Antun Marković
ВР
32
Ivan Čović
ВР
5
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
16
Luka Ćurković
ЦЗ
28
Andro Sokac
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Остались в запасе
99
Aleksa Todorović
ВР
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
51
Анель Хушич
ЦЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
66
Бранко Павич
ОП
8
Деян Петрович
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
7
Tornike Morchiladze
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Славен Белупо - Риека
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
12
15
Офсайды
3
2
Количество передач
431
359
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
8
0
xG (ожидаемые голы)
0.8
2.14
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
Посещаемость:
1337
Новости команд
Все
Славен Белупо
Риека
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
«Риека» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Определились все участники 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Риека» – «Омония»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
Больше новостей
Последние матчи
Все
Славен Белупо
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Осиек
2 : 0
22.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Славен Белупо
1 : 4
17.05.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Славен Белупо
1 : 0
10.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Истра 1961
3 : 1
04.05.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Славен Белупо
2 : 2
25.04.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 36 тур
Риека
2 : 0
23.05.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 35 тур
Истра 1961
0 : 0
17.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 34 тур
Риека
3 : 0
08.05.2026
Вуковар
Хорватия. Футбольная лига, 33 тур
Локомотива
0 : 3
03.05.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
Риека
0 : 0
26.04.2026
Хайдук
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+